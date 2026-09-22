하현승 뽑은 건 좋은데, 교통 정리는 어쩔 것인가...'충격' 박준현-정현우 자리가 없다

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 1회말 투구를 위해 마운드에 오르고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

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[스포츠조선 김용 기자] 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배지.

키움 히어로즈의 초특급 신인 수집이 끝날 줄을 모른다.

키움은 올시즌 꼴찌가 거의 확정적이다. 충격의 4년 연속 최하위다. 2022년 한국시리즈 진출팀이, 단숨에 망가지며 최악의 4년을 보냈다.

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꼴찌팀들의 작은 위안은 신인드래프트에서 1순위 지명을 할 수 있다는 것이다. 키움은 그 효과(?)로 정현우에 이어 지난해 박준현까지 품었다. 뽑을 당시 이견이 없는 최고의 투수 유망주들이었다.

하지만 프로의 벽은 높았다. 정현우는 올라오지 않는 구속과 어깨 부상 등으로 인해 2년째 이렇다 할 모습을 보여주지 못하고 있다. 박준현은 올해 신인으로 155km가 넘는 강속구를 뿌리고는 있지만, 공만 빠를 뿐 프로 레벨의 선발 경기력을 전혀 보여주지 못하고 있다. 1승9패 평균자책점 5.68.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 키움 정현우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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그런 가운데 키움은 지난해 꼴찌 대가로 '역대급'이라는 하현승까지 품었다. 좌완으로 그동안의 유망주들과 비교해 레벨이 다르다는 평가고, 또 타자로 이도류 도전까지 할 기세다. 별명이 '부산고 오타니'였다.

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일단 설종진 감독을 필두로, 프런트에서도 반응이 하현승은 당장 내년 시즌 선발 로테이션에 합류할 뉘앙스다. 능력만 된다면, 년차가 무슨 소용이겠는가.

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문제는 하현승이 선발 로테이션에 합류할 경우, 당장 박준현과 정현우가 뛸 자리가 애매해진다는 것이다.

키움은 안우진이 부상 복귀 시즌을 성공적으로 마쳤다. 내년 정상 궤도에 진입할 전망. 여기에 외국인 에이스 알칸타라 재계약도 완료했다. 또 올해는 급하게 외국인 타자 2명 체제를 가져갔지만, 정상적인 팀이라면 외국인 선발 2인 구성이 당연한 선택이다. 벌써 선발 3명에 올시즌 도중 80억원을 안긴 베테랑 하영민의 자리도 만들어줘야 한다. 선발로 쓰지 않을 선수에게 80억원을 주는 팀은 없다. 그리고 5선발 하현승이 들어가면 선발진은 다 찬다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 지명된 하현승이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

미래 키움을 넘어 한국야구를 이끌어갈 선발 유망주라고 뽑은 박준현과 정현우가 자칫하면 선발 자리를 잃을 위기에 처한 것이다. 그렇다고 이 선수들을 애매하게 불펜으로 쓰기도 뭐하다. 마무리라는 멋진 보직이 있지만, 두 선수 모두 어울리지 않는다. 박준현은 마무리를 하기에 제구가 불안정하고, 정현우는 구위가 떨어진다.

엎친 데 덮친 격으로 아시아쿼터 투수까지 강력한 선수가 오면 두 사람 입지는 더욱 좁아질 수 있다. 좋은 선수들을 계속 뽑는 건 좋은데, 교통 정리가 안 될 분위기다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com