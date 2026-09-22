'무려 이의리 살렸다' 또 KIA 유망주 대거 일본행, 왜 이번엔 코치들도 배우나…"함평 육성 시스템 접목"

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 한화의 경기. 훈련을 마치고 더그아웃으로 향하는 KIA 이의리. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

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[스포츠조선 김민경 기자] 무려 이의리를 살린 곳. KIA 타이거즈가 본격적으로 일본에서 투수 유망주 육성 노하우를 배우려 한다.

KIA는 22일 '일본 전문 트레이닝 시설인 넥스트베이스에 선수단을 파견한다. 오는 25일부터 다음 달 13일까지 19일 동안 선수단 및 코칭스태프 등 모두 7명을 넥스트베이스에 파견해 단기 연수를 실시한다'고 알렸다.

이번 파견에 포함된 선수는 이도현 최유찬 이송찬 김찬민 등 유망주 4명이다.

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이도현은 2023년 7라운드에 KIA에 입단, 지난해 롱릴리프와 대체 선발투수로 가능성을 보여줬다. 올해도 2군에서 대체 선발투수 투입을 준비할 것으로 보였으나 부상 탓에 7월 말에야 퓨처스리그 경기에 나설 수 있었다. 2군에서 꾸준히 선발 수업을 받고 있고, 넥스트베이스에서 한 단계 더 올라설 준비를 한다.

좌완 최유찬은 2026년 8라운드 신인, 우완 이송찬은 2023년 6라운드 지명 선수다. 언더핸드 김찬민은 2022년 2차 4라운드 출신. 세 명은 아직 1군 데뷔를 하지 못했다.

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KIA는 지난 6월에도 투수 4명을 넥스트베이스에 파견해 유의미한 성과를 거뒀다. 이의리 홍민규 김시훈 강효종 등이 기회를 얻었다.

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이의리가 최대 수혜자였다. 이의리는 2024년 팔꿈치 수술을 받고, 지난해 후반기부터 마운드에 돌아왔으나 긴 슬럼프를 겪었다. 부상 이전과 달리 공에 힘이 끝까지 실리는 느낌이 들지 않았고, 그 감각이 쉽게 돌아오지 않아 애를 먹었다.

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이의리는 올해 전반기 10경기에서 1승6패, 35⅓이닝, 평균자책점 9.42로 부진한 이후 일본 유학길에 올랐다. 넥스트베이스는 이의리에게 하체를 조금 더 이용해서 공을 던져야 한다는 기본을 한번 더 강조했고, 약 3주 만에 이의리는 교정에 성공했다.

2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG-KIA전. KIA 선발투수로 등판한 이도현이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.2/

5일 함평 챌린저스 필드에서 넥스트베이스 관계자와 단기 연수를 마친 선수 강효종이 피드백을 주고받고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

이의리는 후반기부터 불펜에 합류, 21경기, 1승2패, 6세이브, 1홀드, 22⅓이닝, 평균자책점 2.82를 기록하고 있다. 여전히 한번씩 제구가 흔들려 불안할 때가 있지만, 전반기에 비해 마운드에서 훨씬 자신감이 붙었다. 시속 158㎞ 강속구 좌완의 공을 상대 타자들이 쉽게 공략하지 못하자 이범호 KIA 감독은 마무리로 기용하고 있다.

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KIA는 지난 8월 넥스트베이스와 업무 제휴 협약을 맺고 선진 육성 시스템 구축을 위한 초석을 마련했다. 이의리를 살린 것만으로도 유의미한 성과라고 판단한 것.

KIA는 첫 파견 때도 코치진을 같이 보냈지만, 당시에는 선수단 관리의 성격이 강했다. 이번에는 코치진도 같이 연수를 받는 개념으로 동행시켰다.

KIA는 "이번 연수는 향후 1군 무대에서 활약이 기대되는 유망주 선수들의 강점과 보완점을 정밀하게 파악하고, 성장 방향과 육성 과제를 정립하는 데 주요 목적이 있다. 넥스트베이스가 보유한 바이오메카닉 데이터 분석 기법을 활용해 선수 별 맞춤형 코칭을 고도화하겠다는 구상이다. 아울러 트레이닝 코치와 데이터 파트 스태프를 함께 파견해 선진 매뉴얼을 벤치마킹하고 이를 함평 육성 시스템에 체계적으로 접목시킬 계획"이라고 밝혔다.

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심재학 KIA 단장은 "유망주들이 가지고 있는 잠재력을 발현해 한층 더 도약할 수 있는 계기를 마련하고자 이번 파견을 결정했다"며 "앞으로도 선수단 육성에 심혈을 기울여 구단의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 했다.

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com