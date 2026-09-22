안면 복합 골절인데 수술 안 받는다고? 가을야구 그렇게 간절한가…2377억 FA 호언장담, 현지서는 '글쎄'

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[스포츠조선 박상경 기자] 승부욕일까, 과도한 열정일까.

동료의 파울 타구에 얼굴을 직격 당한 알렉스 브레그먼(시카고 컵스)이 포스트시즌 출전을 자신하고 있다고 한다. 미국 ESPN의 제프 파산은 22일(이하 한국시각) '브레그먼이 안면 복합 골절 진단을 받은 가운데 수술 없이 포스트시즌 복귀를 준비하고 있다'고 전했다.

브레그먼은 지난 21일 미국 오하이오주 신시내티의 그레이트아메리칸볼파크에서 열린 신시내티 레즈전에서 팀이 5-0으로 앞선 4회말 2사 주자 없는 가운데 진행된 마이클 부시 타석 때 배터박스에서 타격을 준비중이었다. 그런데 부시가 1B2S에서 들어온 공에 방망이를 내밀었다가 멈췄고, 배트에 맞은 공이 바운드돼 공교롭게도 타격을 준비하던 브레그먼에게 향했다.

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브레그먼은 그 자리에서 곧바로 쓰러졌고, 곧 일어난 뒤 눈두덩이 부분을 감싼 채 황급히 더그아웃으로 향했다. 출혈이 발생한 장면을 목격하자 부시는 배트를 내려놓고 주저 앉아 망연자실한 표정을 지었다. 컵스는 맷 쇼를 브레그먼의 대타로 세웠다. 컵스의 크레이그 카운셀 감독은 "처음엔 코를 맞은 줄 알았다. 코뼈가 부러진 줄 알았는데, 눈 아래 쪽을 맞았더라"고 근심을 드러냈다.

사진출처=알렉스 브레그먼 SNS

곧바로 병원으로 이동한 브레그먼은 엑스레이와 CT촬영 정밀검진을 받았다. 브레그먼이 SNS에 올린 사진에는 왼쪽 눈이 떠지지 않을 정도로 퉁퉁 부은 상태였다. 브레그먼은 '격려 메시지를 보내준 모든 이들께 감사하다. 곧 돌아오겠다'고 적었다.

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안면 복합 골절은 수술을 받는 게 일반적이다. 이런 가운데 브레그먼이 수술 없이 복귀를 준비하는 것에 기대보다는 우려가 큰 상황이다. 미국 매체 클러치포인트는 '브레그먼이 복귀를 낙관하고 있지만, 보증된 건 아니다'라고 지적했다. MLB닷컴 역시 파산의 보도를 인용하면서 '컵스가 아직 이 부분(수술 없이 복귀)에 대해 확인하지 않았다'고 설명했다.

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지난 시즌을 보스턴 레드삭스에서 마치고 FA 자격을 얻은 브레그먼은 컵스와 5년 총액 1억7500만달러 계약을 맺고 이적했다. 올 시즌 154경기 타율 0.262, 26홈런 89타점, OPS(출루율+장타율) 0.804다.

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정규시즌 6경기를 남겨둔 22일 현재 컵스는 87승69패로 내셔널리그 와일드카드 경쟁에서 샌디에이고 파드리스와 공동 1위다. 그러나 3위 필라델피아 필리스 뿐만 아니라 애리조나 다이아몬드백스의 추격을 받고 있어 포스트시즌행은 끝까지 지켜봐야 하는 상황이다. 브레그먼의 조기 복귀는 컵스에 큰 힘이 될 것으로 보이지만, 실현될지는 미지수다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com