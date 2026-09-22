구설수라면 치를 떠는 롯데가 뽑았다? 검증 끝내고 정면돌파 → "정말 악의가 있는 선수라면 우리가 먼저 거른다"

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주제일고의 경기가 29일 서울 목동야구장 열렸다. 배재고 김시후가 역투하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.29/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 신인드래프트 '소신픽'으로 눈길을 끌었다. 경기 외적인 논란에 얽힌 선수 2명을 과감하게 지명했다.

롯데는 21일 서울 송파 롯데호텔에서 진행된 2027 KBO 신인드래프트서 서울디자인고 좌완 에이스 박근서를 비롯해 11명을 뽑았다.

5라운드 전체 44순위에 지명한 야로고 내야수 임성준과 11라운드 전체 104번에 부른 배재고 좌완 김시후가 그 주인공이다.

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임성준은 경주고에서 대구상원고로, 다시 야로고로 전학해 학교폭력이 아니냐는 소문이 돌았다. 김시후는 올해 청룡기서 '광주 비하' 응원구호로 징계를 받은 배재고의 일원.

롯데는 올 시즌 선수단 구설수로 홍역을 치렀다. 지난 겨울 필승조 정철원의 가정사가 SNS로 흘러나오며 스트레스를 받았다. 스프링캠프에서 주축 선수 4명이 사행성 오락실에 방문했다가 징계를 받았다.

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이런 롯데가 위험부담이 있는 선수들을 앞장서서 데려갈 이유가 없다.

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실제로 롯데는 교차검증을 확실하게 마쳤다고 자신하고 있다. 학생 시절 누구나 겪을 수 있는 다툼 수준이라는 것이다.

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롯데 관계자는 "일단 학교폭력위원회 자체가 열린 사실이 없다. KBO에 제출한 학교폭력 서약서 및 확인서 등 서류도 확인했다. 강제전학이 아니냐는 의혹도 사실 무근이었다"고 설명했다.

이들을 고교 현장에서 직접 지켜본 롯데 스카우트 관계자도 "부모님들 감독님들과도 통화를 했다. 본인들 선에서 정리가 된 수준이다. 아무 문제가 없었다"고 확신했다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 지명된 선수들이 박준혁 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

임성준은 특히 수비에서 높은 점수를 받았다. 풋워크와 전환 동작 및 송구 능력이 뛰어나다는 평가다. 롯데 센터라인 깊이를 더해줄 유망주다.

김시후는 배재고 논란이 아니었다면 더 앞에서 지명할 만한 재능을 가졌다. 투구 메커니즘이 이미 완성단계라고 보는 시선이 많다. 다만 근육량이 부족해 힘을 많이 키워야 하는 단계다.

롯데 관계자는 "아마추어 스카우트를 꽤 오래 했다. 학생들이 배우는 과정에서 여러 가지 일들이 생긴다. 그런데 진짜 악의적인 선수라면 우리가 먼저 거른다. 스카우트들이 제일 먼저 해야 하는 일이 그런 악의를 가진 선수를 걸러내는 것이다. 하지만 계도가 가능한 실수라면 그걸 제대로 다시 가르쳐 주는 것 또한 어른의 역할이 아닌가 싶다"고 소신을 밝혔다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com