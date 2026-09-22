PCA, 욕심내다 몰락한 오타니에 대역전승, 만장일치 MVP 예약! 38명 전원 1위표 선물

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 만장일치 의견으로 내셔널리그 MVP에 오를 것이라는 모의투표 결과가 나왔다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 만장일치 MVP 등극을 매우 긍정적으로 기대할 수 있을 것 같다.

MLB.com이 22일(이하 한국시각) 공개한 양 리그 MVP 모의투표 결과 PCA는 기자, 해설위원, 분석위원 등 38명으로 이뤄진 투표단 전원으로부터 1위표를 받았다. 총점은 190점. LA 다저스 오타니 쇼헤이는 1위표를 한 개도 받지 못하고 총점 135점으로 2위에 그쳤다.

이 매체의 모의투표에서 줄곧 1위를 달리던 오타니의 1위표 득표 비율은 6월 30일 90.9%, 7월 28일 67.6%로 급감했고, 8월 25일 급기야 PCA에 역전을 당했다. 당시 오타니는 1위표 8개에 그쳤고, PCA는 29개를 휩쓸었다. 그리고 PCA가 시즌 마지막 모의투표에서 마침내 만장일치 의견을 받아낸 것이다.

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이날 현재 PCA는 양 리그를 합쳐 득점(118)과 루타(351) 1위, 홈런(45) 공동 1위다. 내셔널리그(NL)에서는 장타율(0.578)과 OPS(0.949) 1위, 타점(107) 3위, 도루(38) 2위, 안타(170) 4위 등 대부분 항목에서 '톱5'에 진입해 있다.

피트 크로우-암스트롱. Imagn Images연합뉴스

PCA는 도루 2개를 보태면 역사상 7번째로 40홈런-40도루를 달성한다. Imagn Images연합뉴스

특히 bWAR(9.6)과 fWAR(10.4)은 양 리그를 통틀어 압도적인 1위다. 오타니의 경우 bWAR은 6.5로 전체 6위로 하락했고, fWAR은 6.7로 PCA와의 차이가 3.7까지 벌어졌다.

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MLB.com은 '지난달 이 투표에서 오타니를 제치고 1위에 오른 PCA가 이번 달에는 나머지 표들도 흡수하며 멀리 달아났다'며 '특히 PCA는 모든 포지션을 통틀어 최고의 수비수라는 사실도 빼놓을 수 없다. PCA가 NL MVP가 될 수 있다는 예상에 의문의 여지는 없다. 사실상 수상을 확정했는데, 과연 만장일치로 받게 될지가 궁금하다'고 전했다.

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정규시즌 직후 이뤄지는 BBWAA(전미야구기자협회)의 공식 투표 결과는 섣불리 예상하기 어렵다. 미 전역에 포진해 있는 15개 NL 연고 도시에서 2명씩 투표에 참가하는데 이들이 다양한 의견을 가질 수 있기 때문이다. 그러나 PCA가 지금의 기록에 한 가지만 더 붙인다면 만장일치는 충분히 가능할 것으로 보인다.

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PCA는 도루 2개를 보태면 역대 7번째로 40홈런-40도루 클럽에 가입한다. MVP 표심을 가져오는데 있어 이보다 확실한 보증서는 없다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 8월 이후 무릎과 이두근 통증이 가시지 않았음에도 피칭 재활을 강행하고 출전을 고집하는 바람에 IL에 오르는 최악의 상황을 맞았다. AFP연합뉴스

반면 오타니는 6월 들어 왼쪽 무릎 통증이 발생해 페이스가 급격히 하락했다. 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 투수로서의 시즌을 접었을 뿐만 아니라 8월 들어 오른팔 이두근 통증까지 찾아오면서 타격도 하락세를 그리기 시작했다.

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특히 투수로 복귀하겠다는 의지를 버리지 않고 피칭 재활을 본격화한 8월 9일 이후 24경기에서 타율 0.198(96타수 19안타), 4홈런, 10타점, 삼진율 31.2%, OPS 0.689로 극도의 타격 부진을 나타내 PCA에 MVP 주도권을 빼앗겼다. 게다가 출전을 고집하다 이두근 부상이 악화되자 지난 9일 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 오르기도 했다. 24일 복귀 예정인 오타니에 대해 데이브 로버츠 감독조차도 "오타니가 올해 100% 컨디션을 회복한다고 기대하지 않는다"고 실토했다.

오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년과 2023년, 그리고 다저스로 이적한 2024년과 2025년, 네 차례 MVP를 전부 만장일치로 이뤄냈다. 역사상 두 번 이상 만장일치 MVP에 오른 선수는 오타니 밖에 없다. 만장일치 MVP 계보를 PCA가 이어가는 셈이다.

요단 알바레즈. AFP연합뉴스

한편, 아메리칸리그(AL) MVP 모의투표에서는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈가 1위표 29개를 포함해 181점을 얻어 1위표 7개에 그친 탬파베이 레이스 주니어 카미네로(149점)를 압도적인 차이로 제치고 1위에 올랐다. 알바레즈는 양 리그를 합쳐 타율(0.313), 출루율(0.430), 장타율(0.597), OPS(1.027), 볼넷(105) 1위이며, AL에서 홈런(40) 공동 2위, 타점(99) 2위, 득점(98) 4위에 랭크돼 있다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com