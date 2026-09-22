'허인서 긴장타라' 신인상 막판 뒤집기 가능한가요? '선발 10승'이면 명함 내밀만한데 [인천포커스]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 허인서가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

28일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 이숭용 감독이 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.28/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] "앞으로 선발 출격이 3번 남았다. 4번 써보려고 고민했는데 아무래도 4일 로테이션은 무리가 될 것 같다."

SSG 랜더스 김민준이 보기드문 '막판 뒤집기'의 주인공이 될 수 있을까.

김민준은 2026 신인 드래프트 1라운드(전체 5번)에 SSG 유니폼을 입은 보기드문 '순수 고졸 신인' 선발투수다.

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시즌 전 스프링캠프부터 이숭용 SSG 감독에게 눈도장을 제대로 받았다. 사령탑이 "공이 정말 좋고, 어린 나이에 비해 남다른데가 있다. 올해 5선발 박아놓고 기회주겠다"고 선언했던 유망주.

하지만 개막 직전 퓨처스 경기에서 어깨 부상을 당해 1군 데뷔가 크게 늦어진 게 두고두고 아쉬움으로 남을 전망이다. 지난 6월 9일 LG 트윈스전을 시작으로 1군 선발등판을 소화중인데, 어린 만큼 기복은 있지만 잘 던지는 날의 패기만만한 투구도 인상적이다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

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올시즌 14경기에 선발등판, 72⅔이닝을 소화하며 7승2패 평균자책점 3.47을 기록중이다. 14경기 중 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)이 무려 8번이다. 김민준 출격시 SSG는 10승3패를 기록중일 만큼 선발로서 경기 분위기를 끌고 가는 힘도 돋보인다.

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다만 신인상에 도전하기엔 누적이 좀 부족한 게 사실이다. 22일 인천에서 만난 이숭용 감독은 "(페드로)아빌라와 김민준이 잘 던지니 아쉬운 마음이 드는 건 사실이다. 그래도 후반기에 분위기 반전을 이룬 덕분에 아쉬운대로 차기 시즌에 대한 비전이 생겼다. 선수들도 나도 코치진도 동기부여가 크게 됐다"고 돌아봤다.

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"내 입장에선 여러가지로 참 많은 공부를 하는 시즌이다. 13연패 할 때는 정말 1승만 해보려고 온갖 노력을 다해도 안되던데…1승의 소중함을 절실하게 느낀 만큼, 마지막 경기까지 한경기 한경기 더 집중하려고 한다."

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

결국 남은 시즌 김민준과 이로운이 3번씩 더 선발등판하기로 결정됐다. 이숭용 감독은 김민준에 대해 "신인 선발이니까 아마 부상이 없었어도 100이닝에서 끊어줬을 건데, (데뷔가 늦었으니)100이닝은 채웠으면 하는 마음이 있었다. 그래서 경헌호 코치와 여러가지 고민을 했는데, 날짜가 안 나온다. 지금까지 관리 잘해왔는데, 4일 로테이션은 조금 버겁다고 봤다. 3번 더 나가니까 본인이 3승 해서 10승 채우면 제일 좋지"라며 웃었다.

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이어 "부상이 아쉽긴 하지만, 돌이켜보면 그 아픈 덕분에 더 시간을 갖고 2군에서 몸을 공들여 만들고 시즌을 준비했다. 덕분에 더 좋은 퍼포먼스를 보이는게 아닐까"라며 "(퓨처스의)봉중근-배영수 코치가 잘 가르치면서 멘털도 많이 좋아졌다"라고 덧붙였다.

현실적으로 김민준이 100이닝-10승을 채운다 해도 허인서와의 신인상 경쟁이 쉽지 않은 게 현실이다. 허인서는 올해 116경기에 출전, 타율 2할9푼 19홈런 71타점, OPS(출루율+장타율) 0.844를 기록중이다. 이미 400타석을 넘긴 만큼 누적에서 차이가 크다. 그렇다해도 '순수 고졸 신인 선발 10승'이면 대항마로 부족함이 없다.

후반기 '태풍의 눈'으로 떠오른 아빌라 역시 3번 출격이 남아있다. 향후 5~6일 타이밍에 맞춰 정상적인 로테이션을 소화한다는 설명이다.

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26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회말 무사 1루 허인서가 2루타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com