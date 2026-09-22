와 홈런쳤더니 선발로 나간다, 전격 2번 배치…김도영 1번→3번, 문보경 1루수 복귀 [나고야 LIVE]

팀동료들과 환호하는 윤동희.【 연합뉴스】

김도영의 세리머니 【 연합뉴스】

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'가 홍콩전에서는 새로운 라인업을 들고 나왔다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 22일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 홍콩과 조별리그 B조 2차전을 한다.

한국은 전날(21일) 열린 대만전에서 5대0으로 승리했다. 선발 곽빈이 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점 호투를 펼친 가운데 타선은 뒷심을 발휘해 승리를 이끌었다.

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홍콩전에서는 1차전과는 다른 라인업을 들고 나왔다. 김주원(유격수)-윤동희(우익수)-김도영(지명타자)-노시환(3루수)-문보경(1루수)-박준순(2루수)-문현빈(좌익수)-조형우(포수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

1차전에서는 김도영(3루수)-문현빈(좌익수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-김주원(유격수)-박준순(2루수)-조형우(포수)-박재현(우익수)-김지찬(중견수) 순으로 라인업을 짰다.

윤동희, 솔로홈런 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 2사 한국 윤동희가 솔로홈런을 치고 그라운드를 달리고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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상무와의 연습경기에서도 같은 라인업이었다. 류 감독은 "가장 페이스가 좋은 김도영을 한 경기에 5번 정도 나가도록 하는게 더 경쟁력 있다고 생각했다. 또 1회만 지나면 박재현이 1번, 김지찬이 2번, 김도영이 3번이 된다"고 설명한 바 있다.

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윤동희는 21일 대만전에서 대타로 나와 홈런을 날리는 등 좋은 타격감을 보여줬다.

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대표팀 합류 전 2군으로 내려가는 등 컨디션이 좋지 않았지만, 대표팀에서 특타를 하는 등 컨디션을 올렸다. 윤동희는 "오늘 활약은 완전 특타 덕분이다. 남들보다 부족한 만큼 훈련을 더 해야 타격감이 올라가고, 나에 대한 확신도 생긴다. 또 연습하면서 감독님, 코치님들이 나한테 확신을 주셨다"라며 "'좋았을 때는 네가 이랬다', '너의 장점은 이랬는데 그게 안 보인다' 등 많은 조언에 공감이 됐다. 더 열심히 훈련했고, 오늘까지 그 감이 이어졌다"고 이야기하기도 했다.

분위기 좋은 대한민국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 2회말 1사 만루 박재현의 1타점 희생플라이에 첫 득점을 올린 문보경이 류지현 감독 등 코칭스태프의 축하를 받고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

김도영은 KIA 타이거즈에서 주로 나서던 3번으로 출전했고, 허리 통증이 있던 문보경은 대표팀 합류 후 처음으로 1루수 수비에 나선다.

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선발투수는 최민석. 2025년 신인드래프트 2라운드(전체 16순위)로 두산에 입단한 최민석은 올해 25경기에서 14승4패 평균자책점 2.73을 기록하며 다승 1위를 달리고 있다.

홍콩은 옹준위(좌익수)-막준림(중견수)-정개정(유격수)-오유붕(우익수)-마한문(3루수)-담호현(포수)-앤슨 평(지명타자)-진사우(1루수)-진탁교(2루수)가 선발로 나온다.

홍콩은 선발 투수로 1999년생 막준배를 예고했다. 2016년 U-18 선수권 대회에 홍콩 대표로 나갔고, 2019년 아시아선수권 대회에도 뽑힌 경력이 있다. 또한 2023년 열린 항저우 아시안게임에도 홍콩 대표팀으로 출전했다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com