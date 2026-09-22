대만 타선, 곽빈 공에 왜 배트도 못 냈을까?…소속팀 사령탑이 짚어낸 '공포의 필살기' [고척 현장]

곽빈, 6이닝 무실점 10K.연합뉴스

1OK 무피안타 무실점 역투 펼친 곽빈. 연합뉴스

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "체인지업을 많이 섞어 던지면서 타이밍을 기가 막히게 뺏더라. 리그 마지막 등판 때 좋았던 컨디션 그대로 대표팀 승리의 가장 결정적인 역할을 해준 것 같다."

소속팀 사령탑의 입가에는 숨길 수 없는 흐뭇한 미소가 번졌다. 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀의 '에이스'로 출격해 숙적 대만을 상대로 '6이닝 무안타 10탈삼진'이라는 노히트 역투를 펼친 곽빈(27·두산 베어스)을 향해 김원형 감독이 아낌없는 찬사를 보냈다.

곽빈은 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙 종합공원 야구장에서 열린 대만과의 대회 첫 경기에 선발 등판해 6이닝 동안 90개의 공을 던지며 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점으로 상대 타선을 완벽히 지워버렸다. 최고 156㎞를 웃도는 묵직한 패스트볼에 대만 타자들의 헛스윙을 연거푸 유도한 명품 체인지업이 곁들여지며 완벽한 '노히트 쇼'를 완성했다.

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곽빈의 호투에 힘입은 대표팀은 조병현(2이닝 3K 무실점)과 박영현(1이닝 2K 무실점)이 뒷문을 잠그며 2대0 영봉승을 합작, 5연패를 향한 가장 큰 첫 관문을 시원하게 통과했다.

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투수 출신으로 디테일에 능한 김원형 감독 역시 곽빈의 '피칭 디자인'에 엄지를 치켜세웠다.

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김 감독은 22일 "곽빈이 던지는 것을 아주 잘 봤다"라며 "체인지업을 많이 던져서 대만 타자들의 히팅 타이밍을 효과적으로 뺏었다. 리그에서 마지막 등판을 소화했을 때 페이스가 워낙 좋았는데, 대표팀에 가서도 그 좋은 컨디션을 그대로 유지하면서 어제 승리하는 데 제일 큰 역할을 해줬다"라고 평했다.

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김 감독은 이미 류지현 대표팀 감독과 곽빈 활용에 대한 사전 교감을 마쳤음을 밝혔다. 곽빈은 이번 대회 가장 강력한 라이벌전이었던 첫날 대만전에 이어, 팀이 오는 27일 열리는 결승전에 오를 경우 선발 등판이라는 중책을 맡을 예정이다.

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소속팀 두산이 치열한 5강 및 순위 다툼을 벌이고 있는 상황에서 토종 1선발의 차출은 뼈아프지만, 김 감독은 국가대표 에이스의 역할을 흔쾌히 지지했다.

이어 "만약 27일 결승전에 등판하면 투구 수가 많을 수밖에 없다. 어쨌든 팀에 돌아오더라도 최소 5일 이상의 충분한 휴식을 부여해야 한다. 그 이후에야 정규시즌 등판이 가능한 상황"이라고 말했다.

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이날 대만전에서는 곽빈뿐만 아니라 두산의 '특급 야수' 박준순(20)의 활약도 결정적이었다. 박준순은 대표팀이 2-0으로 아슬아슬하게 앞선 승부처에서 통렬한 2루타를 터뜨려 추가 득점의 발판을 놓는 등 맹타를 휘둘렀다.

김 감독은 식구들의 맹활약에 연신 흐뭇함을 감추지 못했다. "준순이도 2루타를 치고 나가 결정적인 득점을 올려주지 않았나"라고 말한 김 감독은 "두산 선수들이 대표팀에 가서 선발로 앞에서 경기를 잘 잡아주고, 타선에서도 결정적인 역할을 해주니 팀을 이끄는 입장에서 기분이 아주 좋다"라고 웃었다.

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하지만 "우리가 문제다"라고 말한 김 감독은 "시즌이 막바지로 가고 있지만 우리도 아직 안심할 수 있는 단계가 아니다. 우리는 이번 주 경기들에 총력을 다해야 한다"고 각오를 다졌다.

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곽빈, 박준순에 최민석까지 비어있는 상황에서 22일 고척 키움 히어로즈전은 웨스 벤자민, 23일 잠실 KIA 타이거즈전은 잭 로그, 24일 잠실 롯데 자이언츠전은 최승용을 선발로 내세운다. 하지만 27일 잠실 KT 위즈전 선발 자리가 아직 비어었다. 김 감독은 "2군 선수를 불러 올려야할지 벤자민을 투입해야할지 오늘 경기를 지켜봐야할 것 같다"며 "또 다음 주에 잠실 NC 다이노스 3연전과 대구 삼성 라이온즈 2연전이 있다. 그 경기들이 우리 팀의 올시즌 가장 큰 분수령이 될 것 같다"고 긴장감을 전했다. 아직 안심할 수 없는 NC와의 5위 싸움 그리고 한국시리즈 티켓을 위해 총력전을 펼칠 삼성과의 경기가 중요한 일전이라는 의미다.

한편 이날 두산은 박찬호(유격수)-안재석(3루수)-김민석(좌익수)-양의지(포수)-유니오 세베리노(지명타자)-양석환(1루수)-류승민(우익수)-강승호(2루수)-정수빈(중견수) 순으로 선발 출전한다. 선발 투수는 웨스 벤자민이다.

이날 두산은 지난 21일 투수 박신지와 김동주를 말소하고 이날 우완 김한중과 포수 류현준을 등록했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com