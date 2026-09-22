이정후 '용두사미' 3년차, 10홈런-10도루에도 작년보다 못한 세부 스탯들...좀더 평균적이었다

샌프란시스코 자이언츠 이정후의 메이저리그 3년차인 올해 성적이 지난해보다 못한 것으로 나타났다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]기대가 컸던 때문일까.

샌프란시스코 자이언츠 이정후의 메이저리그 세 번째 시즌이 '용두사미'로 막을 내렸다.

이정후는 22일(이하 한국시각) 왼쪽 사타구니 타박상 진단을 받고 열흘짜리 부상자 명단(IL)에 이름을 올리며 올시즌 일정을 먼저 마무리했다. 전날 LA 다저스전에서 6회초 타석에서 자신의 파울 타구에 해당 부위를 맞았다. 하루가 지나도 통증이 가라앉지 않아 IL 등재가 결정됐다.

Advertisement

어차피 정규시즌은 28일 종료되기 때문에 부상을 안고 출전할 명분과 이유는 없다. 이날 미네소타 트윈스를 5대2로 누른 샌프란시스코는 65승92패를 마크했다. 이미 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 확정한 상태.

올해도 샌프란시스코는 형편없는 레이스 운영을 하며 5년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다. 초보 사령탑으로 프로 지도 경력이 전무한 토니 바이텔로 감독에 지휘봉을 맡겨 분위기 쇄신을 노렸으나, 부상자 속출과 불펜 불안이 주된 원인이 돼 2017년 이후 최저 승률로 시즌을 마감하게 됐다.

이정후는 6월 중순 타율을 3할3푼대까지 끌어올렸지만, 이후 급격히 하락했다. AFP연합뉴스

Advertisement

이정후도 아쉬움이 많이 남는 시즌이었다.

Advertisement

2024년 5월 어깨 부상을 입고 데뷔 시즌을 조기 마감한 이정후는 지난해 풀타임 첫 시즌을 맞아 소중한 1년을 보냈다. 162경기 체제를 처음 겪고 느낀 점이 많았다는 점에서 2026년 기대가 컸다. 구단도 이정후를 앞세워 타선의 짜임새와 활력을 높일 수 있을 것으로 예상했다.

Advertisement

그러나 이정후는 두 차례 IL에 오르는 등 큰 부침을 겪으며 규정타석을 채우는데 만족해야 했다.

143경기에서 타율 0.276(539타수 149안타), 10홈런, 57타점, 65득점, 29볼넷, 57삼진, 12도루, 출루율 0.320, 장타율 0.404, OPS 0.724를 기록했다. 지난해와 비교해 타율과 타점, 홈런은 소폭 상승했으나, 전반적인 타격의 '질'은 하락했다고 봐야 한다.

Advertisement

bWAR이 지난해 1.7에서 1.1, fWAR은 2.4에서 0.9, wRC+는 107에서 101로 일제히 하락했다. OPS+는 110에서 103으로 떨어졌는데, 리그 평균이 100인 점을 감안하면 좀더 '평균적인' 선수로 내려앉았다고 평가해도 틀리지 않는다.

스탯캐스트 세부 지표를 보면 작년과 비교해 대부분 악화됐다. 배트 스피드(68.3→68.5마일), 평균 타구속도(87.1→87.5마일), 헛스윙 비율(13.1→12.5%) 등은 좋아졌으나, 타구의 질과 선구안을 나타내는 배럴 비율(3.7→2.3%), 하드히트 비율(32.0→31.5%), 체이스 비율(22.5→31.1%) 등은 하락했다.

기대가 됐던 수비력 향상도 크게 이뤄지지는 않았다. 수비 가치(Fielding Run Value)는 -10에서 -7로 좋아졌지만, OAA(평균대비아웃지수)는 작년 -5에서 올해 -6으로 나빠졌다.

Advertisement

이정후. AP연합뉴스

무엇보다 타율 3할대가 기대됐던 전반기와 달리 후반기 타격감이 급속히 떨어졌다. 이정후는 허리 통증을 겪으면서도 5월 15일부터 6월 11일까지 18경기 연속 안타를 때리며 타율을 0.338까지 끌어올렸다. 당시 타격 1위 마이애미 말린스 오토 로페즈를 맹추격하며 타격왕의 희망도 부풀렸다. 그러나 이후 알 수 없는 이유로 무안타 경기를 숱하게 양산, 7월 한달간 타율 0.244로 부진하더니 8월 초 3할대 타율이 무너졌고, 9월 들어서는 월간 1할대(0.188) 타율로 허덕이다 0.276으로 시즌을 마무리하고 말았다. 올해 무안타 경기는 143게임 중 50게임으로 그 비중이 35.0%나 됐다. 5타수 무안타 경기도 5차례에 달했는데 전부 8~9월에 몰렸다.

버스터 포지 샌프란시스코 사장은 내년 전력에 대해 큰 변화가 없을 것임을 암시했다. 이정후를 비롯한 고연봉 야수들이 힘을 내야 한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com