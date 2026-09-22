팀 퍼펙트! 한국 13-0 홍콩 콜드게임 → 그런데 진출 확정 아니다! '경우의 수' 있다. 이럴수가

노시환 2점포 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 1회초 2사 3루 한국 노시환이 2점 홈런을 치고 홈을 밟은 뒤 더그아웃에서 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

한국 조형우, 홍콩 상대 만루홈런 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 3회 초 2사 만루 상황 홈런을 친 한국 8번 조형우가 더그아웃에서 동료의 환영을 받고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 류지현 감독이 이끄는 대한민국 야구 대표팀이 아시안게임 쾌조의 2연승을 질주했다. 다만 아직 슈퍼라운드 진출 '확정'은 아니다.

한국은 22일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 홍콩과 조별리그 B조 2차전에서 7회 13대0 콜드게임 승리했다.

아시안게임은 5회 이후 15점 차, 7회 이후 10점 차에 콜드게임이 선언된다.

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한국은 객관적인 전력 차이가 월등한 홍콩을 손쉽게 제압했다. 투수진은 '팀 퍼펙트'를 합작했다. 최민석(2이닝)을 시작으로 김진욱 최준용 김영우 배찬승 성영탁이 차례로 나와 단 1차례 출루도 허용하지 않았다.

1회초 노시환이 선제 2점 홈런으로 기선을 제압했다. 김도영이 내야 안타로 나간 뒤 노시환이 홈런을 쳤다. 2회초에 1사 1, 3루서 김지찬이 적시타를 때렸다.

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3-0으로 앞선 3회초 조형우가 만루 홈런을 폭발했다. 한국은 7-0으로 달아나며 콜드게임을 향해 질주했다.

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5회초 2사 2, 3루서 김지찬이 2타점 좌중간 적시타를 뽑았다. 김주원 볼넷 후 윤동희가 좌전 안타로 김지찬까지 불러들였다.

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10-0으로 7회초에 돌입하며 콜드게임 요건이 완성됐다.

한국은 7회초에 3점을 추가했다. 윤동희 박재현 정준재가 1타점씩 올렸다.

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한국은 슈퍼라운드 9부 능선을 넘었다. 2승 무패 조 1위다. 대만과 태국이 1승 1패. 홍콩이 2패다.

조 2위까지 슈퍼라운드에 오른다. 최종전을 지켜봐야 한다.

한국이 3차전 태국에 패하고 대만이 홍콩을 잡으면 계산이 복잡해진다. 한국 대만 태국이 2승 1패로 물린다. 세 팀 간 TQB(득점/공격이닝 - 실점/수비이닝)를 따진다. 가능성은 희박하지만 태국에 큰 점수 차이로 지면 탈락할 가능성이 산술적으로는 존재한다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com