아뿔싸! KIA 성영탁, 홍콩에 화들짝 타구 → 가슴철렁 퍼펙트 깨질 뻔.. 멋쩍게 웃었다

한국 성영탁 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 한국 성영탁이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

한국, 홍콩에 13대 0 콜드게임 승 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 홍콩에 13대 0으로 승리한 한국 선수단이 홍콩 선수단과 인사를 나누고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 아뿔싸!

깜짝 놀랄 법한 순간이었다. 성영탁의 오른 손끝을 떠난 공이 높았다. 홍콩 타자 융전와이가 휘두른 방망이에 공이 가서 맞았다. 좌중간을 쭉 뻗었다.

성영탁은 곧 가슴을 쓸어내렸다. 좌익수 문현빈이 민첩하게 낙구지점을 포착했다. 뜬공으로 끝나면서 성영탁이 웃을 수 있었다.

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류지현 감독이 이끄는 대한민국 야구 대표팀은 22일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 홍콩과 조별리그 B조 2차전에서 7회 13대0 콜드게임 승리했다.

류지현 호는 한국 야구 사상 최초로 아시안게임 '팀 퍼펙트'에 성공했다. 7이닝 동안 홍콩에 단 한 차례 출루도 허용하지 않았다.

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다만 13-0으로 크게 앞선 7회말 기록이 깨질 뻔했다.

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성영탁이 홈런성 타구를 맞았다. 융전와이에게 2스트라이크 유리한 카운트를 선점했다. 3구째 패스트볼이 가운데 높은 코스로 몰렸다. 융전와이가 정타를 만들어냈다.

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한국에 운이 따랐다. 좌익수 문현빈의 수비 범위를 벗어나지 못했다.

성영탁은 이후 막전람을 3루 땅볼, 청호이팅을 삼진 처리하며 마침표를 찍었다.

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한국 조형우, 홍콩 상대 만루홈런 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 3회 초 2사 만루 한국 8번 조형우가 만루홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

노시환 2점포 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 1회초 2사 3루 한국 노시환이 2점 홈런을 치고 홈을 밟은 뒤 더그아웃에서 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

한국 투수진은 7이닝 퍼펙트를 합작했다.

선발투수 최민석이 2이닝 2삼진 무실점을 기록했다. 두 번째 투수로 김진욱이 출격했다. 삼진 2개를 솎아내며 1이닝 퍼펙트. 4회는 최준용이 KKK로 정리했다. 5회 김영우, 6회는 배찬승이 퍼펙트 릴레이에 동참했다.

한국은 2연승을 달렸다. B조 2위에 올라 슈퍼라운드 진출 9부 능선을 넘었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com