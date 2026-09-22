'책임감도 좋지만' 韓씹어먹는 괴물 아빌라, 교체 거부 → 아쉬운 역전 허용…KT만 만나면 '흔들' [인천리포트]

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회 KT 권동진에게 1타점 적시타 허용한 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] 에이스로서 7회까지 책임지겠다는 사명감은 돋보인다. 가을야구가 좌절된 와중에도 선발 로테이션을 지키는 책임감도 인상적이다.

하지만 오늘의 상대는 선두 KT 위즈였다. 페드로 아빌라(SSG 랜더스)에겐 아쉬운 하루다.

아빌라는 22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT 위즈전에 선발등판, 6⅔이닝 3실점으로 역투했다.

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지난 8월 11일 롯데 자이언츠전 이후 8경기 연속 퀄리티스타트는 이어갔다. 하지만 매경기 워낙 괴물 같은 호투를 펼치기에, KT만 만나면 조금은 흔들리는 모습이 더 눈에 띈다.

아빌라는 올해 등판한 11경기 중 완봉승(1번) 포함 무실점 호투만 5번, 1실점 경기가 2번이다. 그런데 KT 상대로는 지난 8월 23일에 이어 2경기 연속 3실점을 기록했다.

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그리고 2경기 연속 패전 위기다. 한달전에는 팀이 1대3으로 패했다. 당시엔 아빌라가 먼저 3점을 내줬고, SSG가 1점을 따라붙는데 그쳤다.

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22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

이날도 선취점은 KT의 차지였다. 1회초 선두타자 최원준이 2루타로 나갔고, 김민혁의 희생번트와 안현민의 1타점 땅볼로 첫 득점을 올렸다.

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SSG는 3회말 박성한의 볼넷과 폭투로 1사 2루 찬스를 잡았고, 에레디아의 적시타로 1-1 동점을 이뤘다.

균형은 6회말에 깨졌다. KT 선발 배제성은 5이닝 1실점을 끝으로 내려갔고, 6회말 등판한 문용익을 상대로 전의산 볼넷, 이지영 안타로 1사 1,2루를 만들었다. 이어 대타 오태곤의 적시타로 2-1 역전에 성공했다.

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기쁨도 잠깐, SSG는 7회초 곧바로 위기를 맞이했다. 선두타자 류현인이 볼넷으로 출루했고, 대주자 유준규가 투입됐다.

7회 무사 1루, 아빌라의 투구수는 88구였다. 교체하기엔 조금 빠른 시점일 수도 있다. 하지만 6이닝 1실점만 해도 호투라 불리기에 부족함이 없다. 코치진의 눈에는 아빌라의 흔들림이 엿보였고, 이숭용 SSG 감독이 직접 마운드에 올랐다.

하지만 아빌라는 손을 내저었다. 7회까지 자신이 책임지겠다는 태도였다. 올시즌 워낙 호투를 이어왔기에, 사령탑도 에이스의 사명감을 존중했다.

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하지만 결과는 좋지 못했다. 아빌라는 KT 이정훈의 안타로 만들어진 1사 1,3루 위기에서 KT 권동진에게 2루수 옆을 빠지는 동점 적시타를 허용했다.

다음 타자 최원준을 중견수 뜬공으로 잡아냈지만, KT의 '클러치히터' 김민혁에게 역전 적시타를 허용하고 말았다.

SSG 벤치는 다시한번 마운드에 올랐고, 이번에는 아빌라도 거부하지 못했다. 6⅔이닝 6피안타 3볼넷 3실점, 8K, 투구수 102개를 끝으로 교체됐다. 다음타자 이건욱이 KT 안현민을 내야 뜬공으로 잡아내며 추가 실점은 없었다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회 KT 권동진에게 1타점 적시타 허용한 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

아빌라는 지난 7월 8일 앤서니 베니지아노의 대체선수로 SSG에 합류했다. 이후 이날 경기 전까지 11경기 71이닝을 책임지며 7승1패 평균자책점 1.39의 괴물 같은 호투를 이어왔다. 그 1번의 패배를 안긴 팀이 바로 KT였는데, 이날 2패째를 안길 수도 있게 됐다.

경기전 만난 이숭용 SSG 감독은 "아빌라는 오늘 경기 이후 3번 더 나간다. 경기가 별로 없지만, 5~6일에 한번 로테이션을 지켜 등판할 예정"이라며 "아빌라가 너무 잘 던져주니까 아쉽긴 하다. 그래도 후반기 분위기 반전을 해냈고, 비전을 보여준 만큼 선수들이나 코치진도 동기부여가 되서 다행"이라고 했다. 이날도 아빌라는 준수한 투구를 보여줬지만, 역전을 허용한 아쉬움이 남는 경기였다.

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com