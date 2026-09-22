'韓 야구 최초 AG 대형 사고 터졌다'…6명이 완성한 무결점 마운드→'7이닝 최초' [나고야 현장]

한국, 홍콩에 13대 0 콜드게임 승 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 홍콩에 13대 0으로 승리한 한국 선수단이 홍콩 선수단과 인사를 나누고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

한국 선발 최민석 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 2회 말 한국 선발 최민석이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 어제는 1안타, 오늘은 퍼펙트였다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 22일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 홍콩과의 조별리그 B조 2차전에서 13대0 7회 콜드게임 승리를 거뒀다.

압도적인 마운드의 힘이 빛났다. 한국은 투수 운영을 짧게 끊어가는 전략을 택했다. 선발투수는 '다승 1위' 최민석. 최민석은 공 18개로 2이닝을 퍼펙트로 막으며 첫 테이프를 잘 끊었다.

Advertisement

3회부터 본격적으로 불펜을 가동했다. 김진욱이 1이닝 무실점으로 틀어막았고, 이후 최준용(1이닝)-김영우(1이닝)-배찬승(1이닝)-성영탁(1이닝)이 마운드에 올랐다.

단순한 무실점 행진이 아니었다. 안타와 볼넷을 한 개도 내주지 않으면서 퍼펙트로 7이닝을 지워냈다.

Advertisement

한국 야구 역사상 국제대회 퍼펙트 게임은 전산 데이터가 조회 가능한 2002년 부산 아시안게임 이후는 첫 번째다.

Advertisement

종전 국제경기 최소 안타 경기는 1안타로 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 일본과의 결승전(3대0 승리) 2019년 WBSC 프리미어12 조별예선 C조 호주전(5대0 승리) 두 차례 있었다.

Advertisement

아시안게임 퍼펙트는 일본만 두 차례 가지고 있었다. 2010년 광저우 아시안게임에서 몽골전 5회 콜드게임과 2023년 항저우 아시안게임 라오스전 5회 콜드게임 승리다. 7회 콜드게임 퍼펙트는 한국이 최초다.

한국 조형우, 홍콩 상대 만루홈런 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 3회 초 2사 만루 한국 8번 조형우가 만루홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

마운드가 홍콩 타선을 잠재운 사이 한국은 방망이가 화끈하게 터졌다. 1회초 노시환의 투런 홈런으로 기선제압에 성공한 한국은 2회초 1,3루에서 김지찬의 적시타로 한 점을 추가했다.

Advertisement

3회초 만루에서 조형우의 만루 홈런이 나오면서 '콜드게임'이 가까워지기 시작했다.

이번 대회의 콜드게임은 5회 이후 15점, 7회 이후 10점 이상으로 정해졌다. 한국은 이후에도 수월하게 점수를 쌓아갔다. 5회초 3점을 내면서 10점이 됐고, 7회초에도 3점을 추가했다. 결국 콜드게임 요건이 갖춰지면서 7회로 경기를 끝냈다.

한국야구, 홍콩에 대승 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 홍콩에 13대 0으로 승리한 한국 선수단이 인사하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 류지현 감독은 "대만전 5회 이후에 선수들의 긴장이 풀렸다. 그 부분이 자연스럽게 경기 후반 좋은 모습으로 이어졌다"라며 "대만전에서는 곽빈, 조병현, 박영현 세 선수로 경기를 승리해서 자연스럽게 계획했던대로 (불펜 투수 기용을) 할 수 있었다"고 밝혔다.

Advertisement

'팀 퍼펙트' 기록에 대해 류 감독은 "자카르타 대회부터 코치를 하면서 이런 장면은 처음이었던 것 같다. 감독을 하면서 좋은 모습을 본 것 같다. 곽빈 선수부터 시작됐던 좋은 영향이 오늘까지 이어진 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

한국 성영탁 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 한국 성영탁이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

마지막 순간 퍼펙트를 완성한 성영탁도 "퍼펙트인 것은 들었는데 최초인 것은 경기 끝나고 알았다. 6회 퍼펙트인 걸 알고 7회 올라가는데 부담보다는 생각이 많아지더라. 선두타자만 잘 잡자고 생각했다"고 이야기했다.

투·타 안정감을 찾으며 2승을 한 한국은 23일 오후 12시 태국과 조별리그 3차전을 한다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com