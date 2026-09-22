점수는 냈는데 웃지 못한 두산 벤치…양의지 5회 갑작스러운 교체, 부상 정도는? [고척 현장]

사진=두산 베어스

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 5위 수성에 사활을 걸고 있는 두산 베어스에 가슴 철렁한 순간이 발생했다. 공수의 핵심이자 4번 타자인 양의지(39)가 천금 같은 적시타를 터뜨린 직후 주루 과정에서 무릎 통증을 호소해 경기 도중 교체됐다.

양의지는 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 최종전에 4번 포수로 선발 출전했다. 아찔한 상황은 5회초 공격에서 나왔다. 1-0으로 근소하게 앞선 5회초 1사 1, 2루 득점권 찬스에서 타석에 들어선 양의지는 키움 선발 전준표를 상대로 좌전 적시타를 터뜨렸다. 2루 주자 안재석이 비디오 판독 끝에 홈을 밟으며 2-0으로 달아나는 천금 같은 타점이었다.

하지만 적시타를 때려낸 직후 이상 징후가 포착됐다. 1루에 도달한 양의지가 다리에 불편함을 호소했고, 두산 벤치는 즉각 대주자 윤준호로 교체를 단행했다.

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두산 구단 관계자는 "양의지 선수는 주루 플레이 도중 우측 무릎에 통증을 느껴 선수 보호 차원에서 교체됐다"고 밝혔다.

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5강 턱걸이 수성을 위해 매 경기가 결승전인 두산으로서는 가슴이 철렁할 수밖에 없는 대목이다. 이미 에이스 곽빈과 특급 신예 박준순이 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 차출되어 전력 누수가 큰 상황에서, 타선의 중심축이자 클럽하우스 리더인 양의지의 이탈은 치명적이기 때문이다. 양의지의 무릎 상태에 촉각을 곤두서는 이유다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com