'국대 에이스' 곽빈도 없는데 어떻게 이겼나?…사령탑 밝힌 승리의 진짜 원동력 [고척 승장]

웨스 벤자민. 사진제공=두산 베어스

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 에이스 곽빈과 신예 박준순이 아시안게임 대표팀 차출로 빠진 위기 속에서도 5위 수성에 사활을 건 두산 베어스가 값진 1승을 챙겼다. 적지에서 5대3 진땀승을 거두며 한숨을 돌린 두산 김원형 감독은 선발 웨스 벤자민의 호투와 베테랑 야수들의 결정적인 클러치 능력을 높이 평가했다.

두산은 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 최종전에서 6이닝 10탈삼진 1실점으로 역투한 벤자민의 쾌투와 안재석의 4안타, 양석환의 쐐기 솔로포, 박찬호의 2타점 적시타를 묶어 5대3으로 승리했다. 5위 추격자 NC의 압박을 이겨내고 귀중한 승수를 쌓은 경기였다.

김 감독이 가장 먼저 치켜세운 선수는 선발 마운드를 든든하게 지켜낸 외국인 에이스 웨스 벤자민이었다. 벤자민은 6이닝 동안 단 82개의 공을 던지며 4안타 3볼넷 10탈삼진 1실점의 경제적이고 위력적인 피칭으로 시즌 7승(6패)을 수확했다.

Advertisement

김 감독은 "벤자민이 선발투수로서 자신의 역할을 너무도 잘해줬다"라며 "부상 복귀 후에도 쾌조의 컨디션을 보여주며 팀의 중요한 경기마다 호투를 펼쳐주고 있는 점이 대단히 고무적이다"라고 깊은 만족감을 드러냈다.

안재석. 사진제공=두산 베어스

이어 8회 케스턴 히우라에게 투런포를 허용하며 2점 차 턱밑까지 쫓긴 상황에서도 끝까지 동점을 허용하지 않은 구원진을 향해 "뒤이어 등판한 불펜진도 접전의 근소한 리드를 끈기 있게 잘 지켜냈다"라고 격려했다.

Advertisement

타선에서는 베테랑과 영건의 완벽한 조화가 빛났다. 3회 김민석의 선제 적시타로 0의 균형을 깬 두산은 8회 양석환의 솔로포와 박찬호의 2타점 적시타로 승부에 쐐기를 박았다. 4안타를 몰아친 안재석과 함께 중심 타선이 제 몫을 해냈다.

Advertisement

김 감독은 "타선에서는 김민석이 선제 적시타를 터뜨리며 공격의 물꼬를 잘 터줬다"라며 "리드오프 박찬호가 8회 결정적인 2타점을 올리며 해결사 역할까지 톡톡히 해냈다"라고 칭찬했다.

Advertisement

또한 8회초 승부의 추를 기울인 양석환의 한 방에 대해서도 "경기 후반 가장 중요한 순간에 양석환이 터뜨려준 솔로 홈런 한 방이 승리에 결정적이었다"라고 덧붙였다.

5위 싸움의 최대 분수령을 지나고 있는 두산은 다음 주 운명의 NC-삼성 6연전을 앞두고 있다. 김 감독은 원정 응원석을 가득 메워준 팬들에게 고개 숙여 감사 인사를 전하며 "원정 고척까지 직접 찾아와 뜨겁게 응원해 주신 팬 여러분들께 진심으로 감사드린다"라며 승리의 공을 팬들에게 돌렸다.

Advertisement