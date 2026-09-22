"아직 시즌 안끝났다"…9월에만 쾅!쾅!쾅!쾅! 홈런 4방 "그래도 감 더 올라와야 해" [고척 현장]

사진제공=두산 베어스

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 숨 막히는 1점 차 살얼음판 승부의 침묵을 깬 것은 '베어스 거포' 양석환(34)의 시원한 포효였다. 팽팽한 긴장감이 흐르던 고척스카이돔 좌측 담장 너머로 빨랫줄 같은 타구가 꽂히는 순간, 3루 원정 응원석을 가득 메운 두산 팬들은 열광의 도가니에 빠져들었다.

양석환은 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 최종전에서 6번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 8회초 천금 같은 솔로 홈런을 터뜨리며 팀의 5대3 승리를 이끌었다.

이날 승리로 두산은 5위 추격자 NC 다이노스의 압박을 떨쳐내고 값진 연패 탈출에 성공했다.

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승부의 분수령은 8회초였다. 두산은 2-0으로 앞서다 6회말 1실점 해 2-1, 단 1점 차의 불안한 리드를 이어가고 있었다. 추가 득점이 나오지 않는다면 언제든 흐름이 뒤집힐 수 있는 위기였다.

선두타자로 타석에 들어선 양석환은 키움의 네 번째 투수 이강준과 풀카운트 직전까지 가는 치열한 수싸움을 벌였다. 2B1S에서 한가운데로 들어온 이강준의 4구째 148km 빠른 패스트볼을 놓치지 않고 통타, 비거리 115m의 큼지막한 좌월 솔로 홈런(시즌 5호)을 쏘아 올렸다.

사진제공=두산 베어스

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직전 경기에 이은 '2경기 연속 홈런'이자, 추격의 턱밑까지 다가왔던 키움의 기세를 완벽하게 꺾어놓은 결정타였다.

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경기 후 양석환은 "정말 치열한 경기였는데 연패를 끊고 승리를 가져와서 기쁘다"라며 "추가점 필요한 상황에서 출루를 위해 강한 타구를 만드는데 집중했다. 운이 좋아서 담장을 넘어간 것 같다"라고 당시 상황을 돌아봤다.

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올 시즌 양석환에게 2026년은 부상과 재활로 점철된 힘겨운 한 해였다. 4월까지 25경기를 소화한 뒤 5월(2경기)과 6월(4경기) 극심한 부상 여파로 전열에서 이탈했고, 7~8월 내내 1군 무대를 밟지 못하며 가슴을 쳐야 했다. 42경기 출전에 타율 1할9푼5리에 그친 성적표는 그가 겪었던 마음고생의 크기를 짐작케 한다.

하지만 가을의 문턱인 9월 복귀 이후, 양석환의 배트는 가장 결정적인 순간마다 장타를 뿜어내며 팀의 버팀목이 돼주고 있다. 9월 출전한 11경기에서 기록한 안타 6개 중 무려 3개가 담장을 넘어간 홈런(장타율 0.485)이었고, 이날 고척에서 4번째 아치를 그리며 '장타 본능'의 완전한 부활을 알렸다.

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양석환은 2경기 연속 홈런에 대해 "부상 복귀 이후 조금씩 타격감이 올라오고 있지만 더 올라와야 한다고 생각한다"라며 엄격하게 스스로를 채찍질했다.

이어 "아직 정규시즌 경기가 더 남아있다. 팀 승리를 위해 주어진 역할에 최선을 다하겠다"라고 힘줘 말했다.

덧붙여 양석환은 "오늘도 큰 목소리로 응원해주신 팬분들께 진심으로 감사드린다. 내일도 좋은 경기 보여드리겠다"라고 각오를 다졌다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com