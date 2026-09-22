'아빌라 잡았다!' 도파민 대폭발, 이강철 감독의 만족감 "에이스 상대로 적극적인 타격 좋았다" [인천승장]

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 9회초 2사 만루. KT 힐리어드가 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 힐리어드. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] '천하무적' 페드로 아빌라를 무너뜨렸다. 막판 힐리어드의 38호 홈런도 그랜드슬램으로 장식하며 인천 하늘을 수놓았다.

KT 위즈는 22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 시즌 16차전에서 8대2 완승을 거뒀다.

이날 KT는 최원준(중견수) 김민혁(지명타자) 안현민(우익수) 힐리어드(좌익수) 김현수(1루) 류현인(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 경기에 임했다.

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SSG는 박성한(유격수) 최지훈(중견수) 에레디아(좌익수) 김재환(지명타자) 고명준(3루) 전의산(1루) 이지영(포) 홍대인(중견수) 김정민(우익수)으로 맞섰다.

이날 승리로 최근 3연승을 달린 KT는 79승째(4무47패)를 기록, 리그 선두를 굳게 지켰다. 올시즌 내내 KT를 고전케한 SSG와의 상대전적에서도 8승1무7패로 한걸음 앞섰다.

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특히 7월에 한국을 찾은 뒤 압도적인 호투를 이어가고 있는 아빌라에게 올시즌 유일하게 패배를, 그것도 2번이나 안긴 팀이 됐다.

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22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회초 1타점 적시타를 날린 KT 김민혁. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

9회초 쏘아올린 힐리어드의 만루홈런은 시즌 38호다. 홈런 1위 김도영(KIA 타이거즈, 40개)에 2개, 2위 오스틴 딘(LG 트윈스, 39개)에 1개 차이로 따라붙으며 홈런왕 경쟁을 더욱 뜨겁게 달궜다. 반면 최근 4연승을 달렸던 SSG는 연승 분위기를 이어가야했던 아빌라의 등판날 아쉬운 패배에 입맛을 다셨다.

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경기 후 이강철 KT 감독은 "선발 배제성이 (5이닝 1실점으로)자기 역할을 다했다. 승리의 발판을 마련했다. 이어 나온 불펜 투수들도 잘 던졌다"고 칭찬했다.

이어 "타선에서는 상대 에이스를 상대로 적극적인 타격을 하며 선취 타점을 냈다. 역전 허용 후 곧바로 권동진의 동점타-김민혁의 역전타로 경기 분위기를 가져왔다. 9회 김상수의 득점과 힐리어드의 만루 홈런으로 빅이닝을 만들며 승기를 가져올 수 있었다"고 돌아봤다.

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"우리 선수들 수고 많았다. 원정까지 오셔서 열성적으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다."

인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com