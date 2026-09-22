'충격' 이정후 불명예 신기록 기여, 트레이드 처분 주장까지 나오다니…"40인 로스터 정리 큰 골칫거리"

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "샌프란시스코는 시즌을 마치고 40인 로스터 정리가 큰 골칫거리가 될 게 분명하다."

샌프란시스코 자이언츠의 올 시즌 개막전 선발 라인업에서 마지막 생존자였던 이정후가 끝내 이탈했다. 부상으로 시즌 아웃이다.

샌프란시스코는 22일(이하 한국시각) '외야수 이정후가 사타구니 부상으로 10일짜리 부상자 명단에 올랐다'고 발표했다. 파울 타구에 사타구니 쪽을 맞았는데, 어처구니없게도 시즌 아웃으로 이어졌다.

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미국 매체 '디애슬레틱'은 '샌프란시스코는 올 시즌 메이저리그에서 부상자가 가장 많은 팀 중 하나였고, 뜻하지 않게 리그에서 가장 젊은 축에 속하는 로스터를 꾸리게 됐다. 이날 이정후는 사타구니 부상, 브라이스 엘드리지는 뇌진탕으로 부상자명단에 올랐다. 이들의 빈자리를 채우기 위해 팀 내 최고 유망주 중 한 명인 외야수 보 데이비슨과 트레이드 마감 시한 핵심 영입 자원이었던 마르셀로 마이어를 콜업했다'고 설명했다.

디애슬레틱은 이어 '올 시즌 내내 줄부상과 흥미진진한 신인 등용을 반복한 샌프란시스코의 현주소다. 개막전 선발 라인업에 이름을 올렸던 야수 9명 가운데 3명이 트레이드로 떠났고, 나머지 6명은 전원 부상자명단에 올라 있다. 샌프란시스코의 부상자명단 등재 선수는 무려 23명에 달하고, 이 중 16명이 60일짜리 부상자명단에 올라 있어 시즌 종료 후 40인 로스터 정리에 애를 먹을 것'이라고 덧붙였다.

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또 다른 매체 '샌프란시스코클로니클'은 '개막전 선발 라인업 마지막 생존자 이정후가 부상자명단에 오르면서 샌프란시스코는 올 시즌 선수 70명을 기용했다. 구단 역대 단일 시는 최다 출전 선수 신기록'이라고 했다. 이정후가 구단의 불명예 아닌 불명예 기록에 가담한 셈이다.

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이정후는 2024년 샌프란시스코와 6년, 1억1300만 달러(약 1538억원) 초대형 계약에 성공했다. 샌프란시스코는 KBO 역대 타율 1위(3할4푼)를 찍은 천재타자 이정후에게 거는 기대가 매우 컸다.

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하지만 올해까지 3년 통산 성적은 매우 실망스럽다. 330경기, 타율 2할7푼(1244타수 336안타), 20홈런, 120타점, OPS 0.719를 기록했다. 미국 언론은 이정후가 적어도 타율 2할8푼 이상을 칠 것이라 예상했지만, 그러지 못했다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AFP연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

올해 반짝 타율 3할을 넘기며 타격왕 경쟁을 펼쳤으나 여름부터 페이스가 급락했고, 부상까지 겹쳐 2할7푼6리로 시즌을 마치게 됐다.

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샌프란시스코는 올해 일찍이 플레이오프 진출이 어려워지자 베테랑 고액 연봉자들을 대거 정리하려는 움직임을 보였다. 이정후는 숙청(?) 명단에 들지 않았지만, 샌프란시스코는 다음 시즌은 더 젊은 팀으로 변화하려는 움직임을 보이고 있다. 비시즌이 되면 트레이드로 처분하지 못한 베테랑들을 한번 더 정리하려 할 가능성이 큰데, 이번에는 이정후도 트레이드 처분할 수 있다는 전망이 나온다.

미국 매체 '어라운드 더 포그혼'은 '마이어는 불과 몇 년 전만 해도 보스턴 레드삭스에서 부진하기 전까지 메이저리그 최고 유망주 중 하나로 꼽혔다. 이제 건강을 되찾았고, 샌프란시스코는 마지막 한 주 동안 직접 지켜볼 기회를 얻었다. 데이비슨은 최근 트리플A에서 타율 2할9푼, 출루율 0.361, 장타율 0.527, 29홈런, 94타점 맹타를 휘둘렀다. 샌프란시스코가 두 선수를 평가할 시간은 일주일에 불과하지만, 좋은 활약을 펼친다면 비시즌 동안 이정후와 케이시 슈미트를 어떻게 활용할지에 대한 구단의 구상에 큰 영향을 미칠 것'이라고 바라봤다.

매체는 또 '이정후와 슈미트 모두 샌프란시스코 팬들에게 큰 사랑을 받는 선수로 자리 잡았다. 물론 팬들의 지지도 면에서는 이정후가 확실히 앞선다. 슈미트 역시 팬들에게 사랑받고 있지만, 이정후처럼 전용 응원 구역이 따로 있을 정도는 아니다. 두 선수 모두 2026년 한때 뛰어난 모습을 보이다가도 극심한 부진에 빠지거나 뚜렷한 약점을 보였다. 샌프란시스코가 이 둘을 카드로 투수를 영입할 수 있다면, 비시즌 트레이드 가능성을 열어두어야 한다'고 주장했다.

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아울러 매체는 '이정후는 몇 달 전만 해도 팀 내 가장 뜨거운 타자였지만, 후반기 들어 타율이 급격히 떨어졌다. 게다가 우익수로 수비 위치를 옮겼는데도 기대만큼 수비력을 보여주지 못했다. 어쩌면 샌프란시스코는 이제 외야를 젊은 피로 채워야 할 시점이라 판단할 수 있고, 이정후는 그 계획에 완전히 들어맞지 않을지도 모른다. 샌프란시스코에 마운드 보강이 절실하다는 점은 명백하기에 어쩌면 이정후와 슈미트를 묶어서 트레이드를 추진할 수도 있다. 올 시즌을 되돌아본다면, 팬들에게 사랑받는 주전 한두 명을 떠나보내고 젊은 선수들에게 도박을 걸어보는 한이 있더라도 분명 큰 변화가 필요한 시점'이라고 바라봤다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com