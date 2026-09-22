'159㎞ 신인왕→158㎞ 사이영상→156㎞ 부진' 구속 감소 이유가 WBC 때문이라고?

WBC 대표팀에서 활약한 폴 스킨스. AP 연합뉴스

폴 스킨스. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]지난해 내셔널리그 사이영상을 받았던 피츠버그 파이어리츠의 폴 스킨스가 올시즌 부진의 이유 중 하나로 WBC를 꼽았다.

스킨스는 2024년 첫 해 11승3패 평균자책점 1.96을 기록하며 내셔널리그 신인왕에 올랐고, 지난해엔 10승10패 평균자책점 1.97 216탈삼진을 기록하면서 내셔널리그 사이영상을 차지했다.

스킨스가 이렇게 데뷔 2년만에 사이영상에 오를 수 있었던 가장 큰 무기는 묵직한 직구였다.

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신인왕에 올랐던 2024년엔 직구 평균 구속이 98.8마일(약 159㎞)였고, 사이영상을 받은 지난해엔 98.1마일(약 157.9㎞)이었다.

올해는 성적이 그리 좋지 않다. 31경기에 등판해 10승11패 평균자책점 3.91에 그쳤다. 5월 중순부터는 9경기 동안 승리 없이 6연패를 당하기도 했다.

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구속이 떨어졌다. 올시즌엔 96.8마일(약 155.9㎞)로 지난해보다 약 2㎞ 정도 감소했다. 미국 CBS스포츠에 따르면 스킨스는 올시즌 단 한개의 공도 100마일(약 160.9㎞)을 넘겨보지 못했다. 그만큼 올시즌 구속이 올라오지 않은 상태에서 던져왔다는 것.

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스킨스는 주된 이유를 WBC에서 찾았다. 스킨스는 현지 언론과의 인터뷰에서 "여러 이유가 있고 모든 탓을 WBC로 돌리고 싶지는 않다. 하지만 어느 정도 (원인의) 근본에 있었다고 느낀다"고 했다.

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이번 WBC에 처음으로 미국 대표팀으로 출전했다. 3월 9일 1차 라운드에서 멕시코전과 15일 준결승 도미니카공화국전에 등판해 2승을 올렸다. 2경기에서 8⅓이닝을 던졌고 7안타 1사구 9탈삼진 1실점의 좋은 피칭을 하며 미국의 결승 진출을 도왔다.

스킨스는 "보통 그 시기에는 천천히 몸을 올린다. 라이브 BP에서 최고 구속 97마일(약 156.1㎞)을 찍고, 그다음에는 98마일(약 157.7㎞), 99마일(약 159.3㎞)로 점점 올린다. 하지만 올해는 그러지 못했다"면서 WBC대회에 맞춘 빠른 몸 만들기에 대해 "결코 플러스가 되었다고 생각하지 않는다"고 했다.

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WBC 조별 예선은 3월 초에 열려 3월말이나 4월초에 개막하는 정규리그보다는 한달 가까이 빠르다. 즉 선수들이 평소 시즌 때 천천히 투구수를 끌어 올리는 시기에 전력 피칭을 하는 것이다.

스킨스가 이 말을 증명하기 위해선 내년시즌 다시 예전처럼 시즌 개막에 맞춰 몸을 만들어 좋은 피칭을 하는 것이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com