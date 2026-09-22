"김도영과 홈런왕 경쟁? 불공평하다" 어느덧 2개 차이, 홈런-타점왕 동시 탈취? 힐리어드의 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 힐리어드. 김영록 기자

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 9회초 2사 만루. KT 힐리어드가 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 힐리어드. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 9회초 2사 만루. KT 힐리어드가 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 힐리어드. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] "(KIA 타이거즈)김도영은 지금 아시안게임에 참여하고 있지 않나. 홈런왕 경쟁은 불공평(Unfair)하다."

'후반기 최고의 홈런타자' 샘 힐리어드(KT 위즈)가 뜻밖의 진심을 고백했다.

힐리어드는 22일 인천 SSG 랜더스전에서 4-2로 앞선 9회초 그랜드슬램을 쏘아올리며 팀의 8대2 승리와 3연승을 이끌었다.

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시즌 38호 홈런. 홈런 1위 김도영(40개)와 2위 오스틴 딘(LG 트윈스, 39개)을 바짝 추격했다. 또한 올시즌 3번째 만루홈런을 통해 타점 부문에서도 120타점을 기록, 1위 오스틴(122개)에 2개 차이로 따라붙었다.

단연 올해 최고의 외국인 선수, 시즌 MVP 후보로 꼽히던 오스틴의 입지를 크게 뒤흔드는 힐리어드의 약진이다. 여기에 소속팀 KT가 정규시즌 1위를 차지한다면 투표에서도 충분히 힘을 받을 수 있다. 팀홈런 하위권을 맴도는 KT에서 힐리어드의 장타 비중은 말 그대로 절대적이다.

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경기 후 만난 힐리어드는 "아빌라는 지금 리그에서 가장 좋은 투수인데, 그런 선수 상대로 우리가 2번의 승리를 따냈다. 선수단 전체가 하나가 되어 각자 자기의 맡은 바 역할을 하면서 팀이 유기적으로 잘 돌아가고 있다. 팀으로서도 좋은 모습을 보여주고 있다는게 특히 긍정적"이란 소감을 남겼다.

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이어 김도영-오스틴과의 홈런왕 경쟁 이야기가 나오자 힐리어드는 난처한 듯한 미소를 지었다. 그는 "김도영은 지금 (아이치-나고야)아시안게임에 참가중이다. 내가 홈런을 계속 치면서 홈런 타이틀 경쟁이 혼란스러워지고 있는데, 이는 공평하지 않은 일(Unfair)"이라며 신사적인 진심을 전했다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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"사실 난 홈런 뿐 아니라 어떤 기록도, 타이틀도 의식하진 않는다. 내 경기력이 흔들릴 수 있다. 아마 원하는 대답은 아니겠지만. 눈앞의 좋은 과정에만 초점을 맞춘다. 그런 과정을 통해 홈런이 나오고, 내가 홈런왕을 차지한다면 물론 기쁘쁘겠지만, 최대한 내가 할 수 있는 일에만 집중하고 있다."

힐리어드는 "사실 홈런을 노린 건 아니고, 2점 정도 더 벌리면 이길 수 있다는 생각으로 정확하게, 강하게 맞추려고 노력했을 뿐"이라고 덧붙였다. 타점에 대해서도 "타점을 올리는 건 내가 해야하는 역할이다. 내 역할에 최대한 충실하고자 한다"면서 "동료들이 많은 출루를 해준 덕분이다. 그걸 생각하면 사실 더 많은 타점을 냈어야한다고 생각한다"고 강조했다.

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'점수차가 많이 날땐 자신있게 홈런을 노려도 좋다'는 이강철 KT 감독의 격려에 대해서는 "감독님이 나보다 야구를 잘 아시니까, 아마 그 말씀이 맞을 것"이라며 웃었다.

"지난번 LG전(1대12 패)처럼 크게 지는 건 야구에서 언제나 일어나는 일이다. 7연승을 하고, 한경기를 크게 졌다고 해서 우리 선수들은 전혀 동요하지 않았다. 그 다음경기에서 또 좋은 점수로 이겼고, 다들 자기 역할을 되새기는 계기가 됐다."

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

전날 KT는 내년 신인으로 메이저리그 67홈런의 최지만을 뽑았다. 힐리어드는 "팀 동료들과 함께 드래프트 방송을 봤다. 최지만은 빅리그 경력이 있는 선수니까 좋은 선택"이라며 "감독님이 날 믿어주신 건 정말 감사드릴 일이다. 여러가지 고민해야할 일이 있지만, 가능하다면 내년에도 KT에서 뛰고 싶다"고 강조했다.

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KT는 올해 정조대왕 유니폼을 출시하며 힐리어드를 모델로 내세웠다. 새 유니폼을 입으면서 좋은 성적도 거두고 있다.

힐리어드는 "팬분들이 이 유니폼을 굉장히 좋아한다는 걸 알고 있다. 승률도 좋으니까, 계속 입었으면 한다"며 웃었다.

인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com