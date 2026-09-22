CY 수상 → 폭망 이유에 "WBC 때문"…"그럼 야마모토는 왜 잘해?" 美 싸늘한 시선

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[스포츠조선 박상경 기자] 지난해 사이영상 수상자의 위용은 어디로 간걸까.

폴 스킨스(피츠버그 파이어리츠)의 2026시즌은 실패로 귀결된 모양새다. 22일 현재 시즌 성적은 31경기 168이닝 10승11패, 평균자책점 3.91. 탈삼진 192개를 잡았고, WHIP(이닝당 출루 허용률)는 1.13이다. 일찌감치 가을야구와 멀어진 피츠버그의 팀 상황을 보면, 스킨스는 그나마 고군분투하며 3년 연속 두 자릿수 승수를 달성한 것처럼 보인다. 그러나 지난해 32경기 187⅔이닝 10승10패, 평균자책점 1.97, 216탈삼진, WHIP(이닝당 출루 허용률) 0.948을 기록하면서 내셔널리그 사이영상을 거머쥐었던 것과 비교해보면 다소 아쉬움이 남는 것도 사실이다.

스킨스는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 영향에서 자유롭지 못했다고 털어놓았다. 그는 피츠버그 지역지인 피츠버그 포스트와의 인터뷰에서 "여러 요소가 있었던 만큼 모두 그것(WBC) 탓이라고 말하고 싶진 않다"면서도 "근본적인 요인의 하나였다고 본다. 다른 해 같았다면 조금씩 몸 상태를 끌어 올리며 볼 스피드를 올리며 감각을 잡을 수 있었을 것이다. 하지만 올해는 그러지 못했다"고 말했다.

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스킨스는 데뷔 첫 해였던 2024년 포심 패스트볼 평균 구속이 98.9마일(약 159㎞)이었다. 그러나 올 시즌에는 96.8마일(약 156㎞)로 떨어졌다. 100마일(약 161㎞)을 넘기는 공을 하나도 던지지 못하자, 일각에선 그가 '평범한 투수'로 전락했다는 평가까지 내놓기도 했다. 스킨스는 "구속을 되찾으려면 아마 오프시즌을 통째로 사용해야 할 것 같다"고 근심을 드러내기도 했다.

하지만 스킨스의 발언에 미국 현지의 시선은 싸늘하다. 미국 야후스포츠는 '스킨스와 함께 미국 대표팀에 합류했던 로건 웹(샌프란시스코 자이언츠)도 부침을 겪었다'며 '하지만 WBC에 출전하고도 올 시즌 좋은 활약을 펼친 투수는 꽤 많다'고 지적했다. 팬사이디드 역시 '스킨스의 주장은 변명에 불과하다는 걸 입증할 선수는 많다. 대표적인 게 야마모토 요시노부(LA 다저스)'라며 '야마모토는 지난해 다저스의 월드시리즈 우승 당시 팀에 큰 공헌을 했고, 지난 WBC에서도 일본 대표팀의 에이스 노릇을 했다'고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com