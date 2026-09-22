"볼 던질 줄 알더라"…KBO올스타들, 왜 20세 대만 실업투수에게 꽁꽁 묶였나? "결승서 또 만나면?"

대만 선발 린이웨이. 연합뉴스

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 한국 야구대표팀이 2026 아이치-나고야 아시안게임 첫판에서 숙적 대만을 5대0으로 완파했지만, 경기 내내 KBO리그 올스타 타자들의 방망이를 꽁꽁 묶었던 대만의 선발 투수는 진한 여운과 충격을 남겼다. 프로 지명조차 받지 못했던 대만 실업팀(합작금고) 출신의 스무 살 우완 린이웨이(20)였다.

실책 하나가 아니었다면 5이닝 무실점 완벽투로 끝났을 경기. KBO리그를 대표하는 간판타자 김도영, 노시환, 문보경 등이 린이웨이가 마운드에 있던 5회까지 뽑아낸 안타는 단 1개에 불과했다.

그렇다면 선수 시절 '레전드 에이스' 출신이자 KBO리그 최고의 투수 조련사로 꼽히는 김원형 두산 베어스 감독의 눈에는 이 낯선 대만 신예의 투구가 어떻게 보였을까. 22일 김 감독은 투수 전문가 특유의 날카로운 시선으로 린이웨이의 호투 비결과 독특한 투구 메커니즘을 짚어냈다.

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김 감독이 주목한 대목은 린이웨이의 제구력과 타자와의 수싸움 능력이었다. KBO리그의 자동 볼 판정 시스템(ABS)과 달리 주심이 직접 판정하는 국제대회 특성을 영리하게 파고들었다는 분석이다. 그는 "이번 대회는 ABS가 아니라 사람이 주관적으로 스트라이크존을 보지 않나. 초반에 곽빈 볼도 약간 빠지는 것을 잡아주더니 점점 좁아지더라"라며 "린이웨이를 봤을 때, 이제 스무 살인데도 좌우 코너를 자유자재로 쓸 수 있는 제구력을 지녔다. 쉽게 이야기해서 '볼을 던질 줄 아는' 젊은 투수다"라고 호평했다.

이어 한국 타자들이 5회까지 고전할 수밖에 없었던 기술적인 이유를 명확히 짚었다.

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김 감독은 "가지고 있는 구종이 다양한 데다, 실투성 공이 가운데로 거의 몰리지 않았다"라며 "우리 타자들이 고전한 결정적인 이유는 워낙 바깥쪽과 코너에 몰리지 않는 공들을 정교하게 던졌기 때문이다. 타자 입장에서 그 코스를 확실하게 노리고 들어가지 않고서는 정상적인 타이밍에서 치기가 대단히 까다로운 유형"이라고 진단했다.

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구속과 구위에 대해서도 "최고 148㎞까지 나오더라. 평균 145㎞ 안팎을 형성한다면 구속도 결코 나쁘지 않다. 그 정도 구속에 다양한 구종으로 좌우 코너워크를 펼치면서 경기 운영까지 할 줄 안다면 정말 좋은 선발 투수의 자질을 갖춘 셈"이라고 인정했다.

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게다가 린이웨이 투구의 이중 삼중 키킹 동작도 짚었다. 다리를 들었다가 한 번, 두 번, 심지어 서너 번씩 멈칫거리며 타자의 히팅 타이밍을 완벽히 무너뜨렸다.

힘차게 공 던지는 대만 선발투수 린이웨이. 연합뉴스

김 감독은 메이저리그 필라델피아 필리스의 '괴짜 좌완' 네스터 코르테스를 언급하며 "우리나라에서는 키킹 동작을 일정하게 가져가야 한다는 규정이 있지만, 메이저리그는 코르테스처럼 여러차례 키킹을 하고 던져도 규제하지 않는다. 코르테스가 타이밍을 뺏을 때 오타니도 타임을 부르고 웃지 않았나"라며 "어제 경기에서도 린이웨이의 투구폼이 국제 룰상 크게 문제가 되지 않으니, 김도영이 타석에 섰을 때는 다리를 네 번이나 튕기며 던지더라"라고 회상했다.

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그러면서 변칙 동작 뒤에 숨은 탄탄한 기본기에 주목했다. 김 감독은 "투수들에게 마운드 위에서 다리를 서너 번씩 멈칫거리며 던져보라고 시켜도 절대 쉽게 못 한다. 자칫 잘못하면 디딤발과 상체 중심이 다 무너진다"라며 "린이웨이는 자기 신체 중심을 확고하게 잡고 밸런스를 이용해 던질 줄 아는 투수다. 그런 변칙 폼을 구사하면서도 스트라이크를 던질 수 있다는 것 자체가 대단한 코어 감각을 지녔다는 증거"라고 설명했다.

한국이 슈퍼라운드를 거쳐 결승에 진출할 경우, 대만과 금메달을 놓고 다시 맞붙을 가능성이 매우 높다. 대만이 린이웨이를 결승전 승부처에 다시 '히든카드'로 내세울 확률도 배제할 수 없다.

다시 만난다면 한국 타선이 그를 공략할 수 있을까. 김 감독은 대한민국 대표팀 타자들의 기량을 신뢰하면서도 명확한 '공략 팁'을 제시했다. "우리 타자들의 클래스가 워낙 높기 때문에, 이미 한 번 타석에서 공을 봤다면 다음 맞대결에서는 어제처럼 쉽게 당하지는 않을 것"이라고 말한 김 감독은 "다만 다시 상대할 때는 '구종'이 아닌 '코스'에 대한 확실한 노림수를 가지고 들어가야 한다"라며 "심판마다 바깥쪽을 후하게 주는지, 몸쪽을 잘 주는지 성향이 다 다르다. 린이웨이처럼 좌우 코너를 찌를 줄 아는 투수를 만났을 때는 타석에 서기 전부터 자신이 칠 확실한 코스를 정해두고 과감하게 방망이를 돌려야 타이밍을 뺏기지 않는다"라고 조언했다.

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2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 당시 대만의 실업팀 투수 우성펑의 낯선 폼과 코너워크에 말려 1-2 충격패를 당했던 한국 야구. 이번 린이웨이의 호투는 8년 전의 악몽을 다시 떠올리게 만든 섬뜩한 장면이었다. 오는 27일 나고야 금메달 결승전을 정조준하는 류지현호 타선이 반드시 새겨들어야 할 가장 날카로운 공략집이다.

더그아웃 향하는 대만 선발투수 린이웨이. 연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com