271억 받고 홈런 0개→타율 0.119…또 FA 노크 앞둔 김하성, 美매체 '눈물의 세일 불가피' 전망

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[스포츠조선 박상경 기자] 1년 전 김하성의 선택은 과감했다. 애틀랜타 브레이브스에서 보장된 1600만달러를 내려놓고 다시 FA시장으로 나갔다. 결과는 나쁘지 않았다. 오히려 400만달러가 늘어난 2000만달러(약 271억원) 계약을 받아냈다. 다시 한 번 자신의 가치를 증명할 기회를 잡은 셈이었다.

하지만 1년이 흐른 지금, 김하성 앞에 놓인 겨울 풍경은 그때와 전혀 다르다. 미국 매체 헤비닷컴은 22일(한국시각) 김하성의 시즌 종료 후 FA 자격 취득을 조명하며 '그에게 다시 기회를 주려는 팀은 있겠지만, 이번에는 상당히 낮아진 금액에 계약할 가능성이 있다'고 전망했다.

22일 현재 김하성은 47경기 타율 0.119(118타수 14안타), 홈런 없이 9타점 2도루를 기록 중이다. 출루율 0.212, 장타율 0.127로 OPS(출루율+장타율)가 0.339에 불과하다. 2021년 샌디에이고 파드리스에 입단하며 메이저리그에 진출한 이래 최악이자, KBO리그 시절까지 포함해도 반론의 여지가 없는 '커리어 로우' 시즌이다.

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부상이 문제였다. 오프시즌이던 지난 1월 국내 체류 중 빙판길에서 미끄러진 김하성은 오른손 중지 힘줄을 다쳐 수술대에 올랐다. 전년도 오른쪽 어깨 관절 와순 수술로 시즌 시작이 늦어졌던 김하성은 두 시즌 연속 준비가 늦어진 셈이다. 재활을 거쳐 5월 중순 콜업됐으나, 27경기 타율 0.068(73타수 5안타)에 그쳤다. MLB닷컴의 마크 보우먼은 이런 김하성을 두고 '2000만달러짜리 벤치 선수'라고 표현했을 정도. 7월 초 오른손 중지 염증을 이유로 부상자 명단(IL)에 재등재된 김하성은 마이너리그 재활 경기를 거쳐 복귀했다. 이후 LA 다저스전 끝내기 안타 등 중요한 장면을 몇 차례 만들었지만, 타격 지표는 좀처럼 반등하지 못하는 모양새다. 헤비닷컴은 '김하성은 높은 연봉과 기대에 미치지 못한 성적 때문에 애틀랜타 팬들 사이에서 평가가 엇갈리는 선수가 됐다'고 평했다.

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결과도 결과지만, 내용도 문제였다. 스탯캐스트 기준 기대타율(xBA)은 0.155, 기대장타율(xSLG)은 0.204다. 실제 성적보다는 조금 높지만 여전히 리그 평균과는 거리가 있다. 평균 타구 속도는 85.6마일, 하드히트 비율은 24.1%에 머물렀다. 올 시즌 부진을 단순한 불운만으로 설명하기 어려운 이유다.

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불과 3년 전인 2023년만 해도 김하성은 메이저리그가 주목하는 유틸리티였다. 샌디에이고에서 타율 0.260, 17홈런, 60타점, 38도루, OPS 0.749를 기록했다. 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브까지 받았다. 당시 bWAR은 5.4였다. 하지만 2024년 OPS는 0.700으로 떨어졌고, 이후 두 시즌에는 부상이 겹쳤다.

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김하성은 가을야구를 눈앞에 두고 있다. 포스트시즌행을 확정 지은 애틀랜타는 마우리시오 두반과 김하성으로 유격수 자리를 꾸릴 것으로 예상되고 있다. 샌디에이고 시절 포스트시즌 경험과 골드글러브로 증명된 수비력이 엔트리 발탁 배경으로 꼽힌다. 그러나 주전 자리를 차지할 수 있을지는 불투명하다.

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애틀랜타가 포스트시즌을 마치면 김하성은 다시 FA시장을 노크해야 한다. 분위기는 작년과 크게 다를 수밖에 없다. 역대급 부진으로 떨어진 기대치, 지난 2년 간의 부상 이력에 발목 잡힐 가능성이 높다는 전망이 이어져 왔다. 작년처럼 2000만달러 계약을 따내긴 쉽지 않아 보인다.

관건은 FA시장 환경이다. MLB닷컴이 내놓은 시즌 종료 후 잠재 FA명단에서 전문 유격수는 JP 크로포드와 김하성, 호르헤 마테오 정도가 꼽히고 있다. 순수 FA 유격수 풀이 두껍다고 보기는 어려운 상황이다. 부상, 부진 문제가 있으나 골드글러브 경력 및 수비 유틸리티 활용, 주루 능력 등은 김하성이 충분히 어필할 수 있는 요소로 꼽힌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com