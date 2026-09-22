韓 야구 최초의 사건! 이제 오원석이 기세를 잇는다…태국전 선발 낙점, 명예회복 기회 열렸다 [나고야 LIVE]

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

Advertisement

Advertisement

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 탄탄한 마운드를 자랑한 '류지현호'. 오원석(KT 위즈)이 기세를 이을 수 있을까.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키구장에서 태국과 맞대결을 펼친다.

오원석이 선발 투수로 낙점됐다. 올 시즌 21경기에 나와 6승7패 1홀드 평균자책점 5.92를 기록했다. 지난해 11승(8패)을 거두면서 확실한 선발 요원으로 발돋움했지만, 올 시즌에는 다소 주춤한 모습이다. 합류 직전에는 구원투수로 나오기도 했다.

Advertisement

지난 17일 고척 스카이돔에서 진행한 연습경기에서는 다소 흔들렸다. 국군체육부대와의 경기에 선발 등판해 1이닝을 던졌다.

선두타자 정현승을 시작으로 장재영 이율예 박한결에게 연속으로 안타를 맞으면서 2실점을 했다.

Advertisement

다만, 이후에는 안정감을 찾았다. 이승현을 돌려세운 뒤 박관우에게 유격수-2루수-1루수로 이어지는 병살타를 얻어내면서 이닝을 마쳤다.

Advertisement

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

한국 대표팀은 대만과 홍콩을 상대로 단 무실점 행진을 펼치고 있다. 대만을 상대로는 곽빈이 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록한 뒤 조병현(2이닝 무실점)-박영현(1이닝 무실점)이 마운드를 지켰다.

Advertisement

22일 홍콩전에서는 더욱 압도적인 피칭을 펼쳤다. 최민석이 2이닝 무실점을 한 뒤 김진욱(1이닝)-최준용(1이닝)-김영우(1이닝)-배찬승(1이닝)-성영탁(1이닝)이 남은 이닝을 퍼펙트로 막았다. 그사이 타선이 13점을 내면서 7회 콜드게임 승리까지 이끌어냈다.

한국 야구 역사상 국제대회 퍼펙트 게임은 전산 데이터가 조회 가능한 2002년 부산 아시안게임 이후는 첫 번째다.

Advertisement

경기를 마친 뒤 류지현 감독은 "대만전 5회 이후에 선수들의 긴장이 풀렸다. 그 부분이 자연스럽게 경기 후반 좋은 모습으로 이어졌다"라며 "대만전에서는 곽빈, 조병현, 박영현 세 선수로 경기를 승리해서 자연스럽게 계획했던대로 (불펜 투수 기용을) 할 수 있었다"고 밝혔다.

오원석에게는 명예회복과 함께 대표팀의 기세를 이어야 하는 중책이 주어지게 됐다.

태국 선발투수는 알렉산더 클락이 나온다. 1996년생 우완투수로 2014년 인천 아시안게임에는 내야수로 출전하기도 했다.

Advertisement

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com