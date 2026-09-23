삼성, 페덱과 벌써 충격 결별? "MLB 복귀 가능성"…KBO서 불꽃 반등 재주목 "우선은 잔류가 나은 선택"

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

사진=MLB

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[스포츠조선 강우진 기자]KBO 리그 삼성 라이온즈에서 뛰고 있는 선발 투수 크리스 페덱이 메이저리그로 복귀할 수 있다는 주장이 나왔다.

미네소타 트윈스 소식을 주로 전하는 퍼켓츠 폰드는 22일(한국시각) '페덱이 삼성에서 계속 좋은 투구를 펼치고 팀의 포스트시즌에 힘을 보탠다면, 얼마 지나지 않아 메이저리그로 돌아올 가능성도 있다'고 전했다.

지난해 미네소타에서 뛰던 페덱은 디트로이트 타이거스, 텍사스 레인저스 등 여러 팀을 거친 뒤 지난 7월 KBO의 삼성 라이온즈와 자유계약선수(FA)로 계약을 맺었다. 올해 페덱은 메이저리그에서 57이닝을 던지며 0승 7패를 기록했다. 평균자책점은 6.79, WHIP는 1.67을 기록했다.

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극심한 부진을 겪은 그는 한국에서 반등에 성공했다. 투구 감각을 회복하기 위해 적절한 선택이었다는 평가를 받는다. 페덱은 올시즌 11경기에 선발 등판해 6승 3패를 마크했다. 평균자책점은 3.21,WHIP는 0.98이다. 삼성이 현재 2위에 올라있는 만큼 페덱은 포스트시즌에서도 중책을 맡을 것으로 전망된다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 페덱이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

물론 페덱이 시즌을 마치고 곧바로 메이저리그 복귀를 노릴지는 지켜봐야 한다. 최근 메이저리그에서 고전했던 점을 고려하면, 성급한 복귀를 시도하기 전에 한국에 조금 더 머무르는 쪽을 선택할 수도 있다. 게다가 메이저리그 노사 협약에 따라 다음 시즌 리그 경기가 차질을 겪을 수도 있다. 최악의 경우 시즌이 열리지 않을 수 있어 페덱 입장에서는 삼성에 남아 경기에 나서는 선택지가 유리하다.

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매체는 '페덱이 2027년 메이저리그 복귀를 원한다면 마이너리그 계약을 받아들여야 할 가능성이 크다'며 '그런 점에서 한 시즌 더 KBO에서 뛰는 것이 그의 커리어에는 오히려 더 나은 선택일 수도 있다'고 주장했다. 이어 '페덱이 해외에서 또 한 번 좋은 시즌을 보낸다면, 메이저리그 계약을 따낼 가능성도 훨씬 커질 것이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com