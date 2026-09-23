2026 퓨처스 루키상 마지막 수상자 공개…LG 박준성-고양 원성준, 영광 안았다

1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 LG에 지명받은 박준성이 팬들에게 인사를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 8회말 2사 2루 키움 원성준이 1타점 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

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[스포츠조선 김민경 기자] LG 트윈스 투수 박준성과 고양 히어로즈 타자 원성준이 9월에 가장 뜨거웠던 루키로 선정됐다.

KBO는 23일 '2026 메디힐 KBO 퓨처스리그의 월별 최고의 저연차 선수를 선정하는 9월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로, 투수 부문에는 WAR 0.41을 기록한 LG 좌완 투수 박준성이, 타자 부문에는 WAR 0.54를 기록한 고양 외야수 원성준이 각각 선정됐다'고 알렸다.

투수 부문 수상자 박준성은 인천고를 졸업한 뒤 2026 신인 드래프트 2라운드 18순위로 LG에 입단했다. 박준성은 입단 첫해인 올 시즌 6월부터 퓨처스리그에서 선발 투수와 구원 투수를 오가며 꾸준히 실전 경험을 쌓고 있다.

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타자 부문에서는 경기고와 성균관대를 거쳐 2024년 키움에 육성선수로 입단한 고양 원성준이 수상자로 선정됐다. 원성준은 지난 5월 루키상 수상에 이어 올 시즌 두 번째 메디힐 퓨처스 루키상을 받게 됐다.

박준성은 9월 한 달간 퓨처스리그 3경기에 모두 선발 등판해 15이닝(북부 3위)을 던졌다. 박준성은 이 기간 삼진 13개(전체 3위), 평균자책점 3.60을 기록하며 신인 투수로서 인상적인 활약을 펼쳤다.

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원성준은 9월 한 달간 퓨처스리그에서 안타 15개(전체 4위), 출루율 0.453(북부 5위)을 기록했다. 또한 원성준은 볼넷 14개를 골라내며 뛰어난 선구안을 보여줬고, 지난 16일 LG전에서는 5타수 4안타 3득점으로 리드오프 역할을 충실히 수행하며 팀 승리에 기여했다.

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9월 월간 메디힐 퓨처스 루키상 수상자에게는 기념 트로피와 함께, 메디힐이 후원하는 상금 50만원과 부상으로 50만원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 제공된다.

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한편, 월간 메디힐 퓨처스 루키상은 퓨처스리그 타이틀스폰서인 메디힐의 후원으로 2024년 처음 제정됐으며, 퓨처스리그에서 활약하는 저연차 선수들을 격려하고, 성장하는 유망주 선수들의 육성을 지원하기 위해 기획됐다.

수상 기준은 입단 1~3년차 선수 중 퓨처스리그에서 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 선수를 대상으로 하며, 퓨처스리그 월간 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 기준 최우수 투수와 타자를 선정하는 시상이다.

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com