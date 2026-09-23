완벽한 도루 저지 → 다이빙캐치 실패, 'PS 후보' 김하성 이러면 안되는데…ATL, 안방서 0:4 완패

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 수비에서 찬사와 아쉬움을 동시에 남겼다.

김하성은 23일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 펼쳐진 신시내티 레즈전에 9번 타자-유격수로 선발 출전해 3타수 무안타에 그쳤다. 이날까지 최근 6경기 14타수 무안타 부진을 이어간 김하성의 타율은 0.119에서 0.116으로 더 떨어졌다.

3회말 첫 타석에서 땅볼로 물러난 김하성은 6회말 낮은 공에 배트를 댔으나 우익수 뜬공으로 물러났다. 8회말 1사 주자 없는 가운데 이어진 마지막 타석에서도 1루수 파울플라이에 그쳤다. 타석에선 이렇다 할 장면을 만들어내지 못했다.

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주목할 장면은 수비에서 나왔다. 팀이 0-2로 뒤지던 7회초 무사 1, 3루에서 1루 주자 카를로스 조지가 도루를 시도했다. 애틀랜타 포수 션 머피가 재빨리 송구했고, 미리 2루 베이스 앞에서 대기하고 있던 김하성이 정확한 태그로 조지를 아웃시켰다. 슬라이딩을 시도했지만, 이미 길목 앞에 진을 치고 있던 김하성에 막혀 베이스 터치도 하지 못할 정도로 완벽한 포구였다.

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하지만 곧바로 아쉬운 장면이 이어졌다. 이어진 1사 3루에서 엘리 델라크루즈가 친 좌익수 방면 땅볼 타구에 몸을 날렸지만 놓쳤다. 2루쪽으로 다소 치우친 수비 포지션, 정상적으로 자리를 지키고 있었다면 충분히 잡을 수 있었던 타구였기에 더욱 아쉬움이 컸다.

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김하성은 극도의 타격 부진 속에서도 애틀랜타의 포스트시즌 엔트리 포함 가능성이 거론되고 있다. 월트 와이스 감독이 기존 유격수로 활용하던 마우리시오 두반을 좌익수로 기용할 때, 김하성이 빈 자리를 메우는 형태를 계획하고 있다. 신시내티전에서 두반이 좌익수로 기용되면서 김하성이 유격수로 나선 가운데, 7회초 두 장면이 와이스 감독과 코치진에게 과연 어떻게 받아들여질지가 관건이다.

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애틀랜타는 이날 신시내티에 0대4로 완패했다. 선발 JR리치가 3회초 델라크루즈에게 솔로포를 허용하며 선취점을 내줬고, 6회초 마운드를 이어받은 오언 머피가 댄 마이어스에게 솔로포를 맞았다. 7회초 실점에 이어 8회초에도 머피가 에유헤니오 수아레즈에게 피홈런을 내주면서 격차가 벌어졌다. 애틀랜타는 8회말 2사 만루 찬스를 잡았으나, 맷 올슨이 뜬공에 그치는 등 타격 부진 속에 안방 영봉패로 고개를 숙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com