이 선수가 10R라고? KIA는 또 행복해졌다…역사의 완성, "끝내기 상황 마주한 느낌이었어요" [AG 현장]

마운드 내려오는 성영탁 (서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기. 4회초 대표팀 투수 성영탁이 이닝을 무실점으로 마친 뒤 더그아웃으로 돌아가고 있다. 2026.9.17 ondol@yna.co.kr(끝)

역투하는 성영탁 (서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기. 4회초 대표팀 투수 성영탁이 역투하고 있다. 2026.9.17 ondol@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "계속 고맙다고 했죠."

성영탁(22·KIA 타이거즈)은 22일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 홍콩과의 조별예선 B조 경기에서 7회말 등판해 1이닝 무실점을 기록했다.

이날 한국은 6회까지 퍼펙트로 홍콩 타선을 막았다. 13-0으로 점수를 벌리면서 성영탁이 4실점 이내로 1이닝을 막으면 콜드게임 승리를 거둘 수 있었다.

Advertisement

그보다 큰 미션이 있었다. 퍼펙트 행진을 잇는 것.

첫 타자부터 큼지막한 타구가 나왔다. 좌익수 문현빈 머리 위로 넘어가는 타구. 문현빈이 집중력있게 따라가 아웃을 잡아냈다. 이후 두 타자는 3루수 땅볼과 삼진으로 잡아내면서 삼자범퇴로 이닝을 마쳤다.

Advertisement

7이닝 퍼펙트 승리가 완성된 순간이기도 했다.

Advertisement

한국 야구에 새로운 역사가 완성됐다. 한국 야구 역사상 국제대회 퍼펙트 게임은 전산 데이터가 조회 가능한 2002년 부산 아시안게임 이후 첫 번째 나온 기록이다. 종전 국제경기 최소 안타 경기는 1안타로 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 일본과의 결승전(3대0 승리), 2019년 WBSC 프리미어12 조별예선 C조 호주전(5대0 승리) 두 차례 있었다.

한국 성영탁 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 한국 성영탁이 역투하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

Advertisement

아시안게임 퍼펙트는 일본만 두 차례 가지고 있었다. 2010년 광저우 아시안게임에서 몽골전 5회 콜드게임과 2023년 항저우 아시안게임 라오스전 5회 콜드게임 승리다. 7회 퍼펙트 콜드게임 승리는 한국이 유일하다.

경기 후 성영탁은 기록 이야기에 "최초인가요?"라고 반문하며 "퍼펙트는 들었는데 처음인 건 처음 들었다"고 이야기했다.

Advertisement

성영탁은 "끝내기 상황을 마주한 느낌이었다"라며 "'변화구를 던질걸'하고 생각을 했는데 그래도 아웃카운트를 잡아서 다행"이라고 했다.

좋은 수비를 보여준 문현빈에게는 고맙다는 말을 전했다. 성영탁은 "(마운드에 오를 때는) 부담이라기 보다는 생각이 조금 많았다. 선두타자만 잘 잡자는 생각을 했다. 선두타자 잡으면 2개 남았다고 생각했는데 큰 타구를 맞아 놀랐다"라며 "큰일 날뻔 했으니 계속 고맙다고 했다"고 이야기했다.

2024년 신인드래프트 10라운드(전체 96순위)로 입단한 그는 지난해 45경기 3승2패 7홀드 평균자책점 1.55, 올해 53경기 3승1패12세이브 7홀드를 기록했다.

Advertisement

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 성영탁이 워밍업을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

하위라운더의 또 하나의 희망이 된 셈. 첫 대표팀 등판 소감에 대해 그는 "생각보다 마운드도 괜찮았다. 엄청 파일 거라고 생각했는데 생각보다 KBO와 비슷하더라"라며 "다른 선수들은 150km가 나오는데 나는 그런 구속이 빠른 선수가 아니다. 삼자범퇴로 마친 거에 만족한다"고 이야기했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com