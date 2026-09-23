'김혜성 PS 로스터?' 美 매체 트레이드 가능성 언급했다, 로버츠의 희망고문 물음표 붙었다

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "김혜성은 고려 대상이 맞다."

데이브 로버츠 LA 다저스 감독은 최근 김혜성을 포스트시즌 로스터 논의 대상에 포함된다고 밝혔다. 깜짝 발언이다. 김혜성은 올해 메이저리그 43경기 출전에 그쳤고, 지난 5월 마이너리그 트리플A로 내려간 뒤로는 한번도 콜업되지 못했기 때문.

다저스 소식을 다루는 '다저스웨이'는 23일(이하 한국시각) '김혜성의 메이저리그 출전은 4월 초부터 5월 말까지가 마지막이었다. 그는 당초 내복사근 부상으로 부상자명단에 오른 무키 베츠를 대체하기 위해 콜업됐다. 김혜성은 타율 2할5푼9리, OPS 0.651일 기록한 뒤 마이너리그로 내려갔다. 트리플A 성적 또한 딱히 내세울 만한 수준은 아니었다(OPS 0.675)'고 평했다.

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다만 다저스는 현재 오타니 쇼헤이를 비롯한 주축 선수들의 부상으로 포스트시즌 로스터 몇 자리에 물음표가 붙어 있다. 김혜성에게 아주 작은 기회의 문이 열려 있는 것.

다저스웨이는 '다저스는 여전히 디비전시리즈 직행을 위해 경쟁하고 있지만, 이미 14년 연속 포스트시즌 진출을 준비하고 있다. 그 과정에서 아직 답을 찾아야 할 게 많다. 오타니가 준비될 것인가. 에드윈 디아스는 로스터에 합류할 수 있을까. 앤디 파헤스는 기용 가능한 상태일까. 사사키 로키는 다저스의 든든한 포스트시즌 마무리투수로 복귀할 준비가 됐을까. 이러한 물음표들을 보완하기 위해 올 시즌 대부분 트리플A에서 보낸 김혜성까지 포함해 모든 선택지를 검토하고 있다'고 설명했다.

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로버츠 감독은 "내 예상으로는 김혜성이 휴식 주간(와일드카드 시리즈 기간) 동안 이곳에 합류할 것이고, 포스트시즌 로스터 논의 대상이 될 가능성이 있다. 주루와 수비 능력이 뛰어나고 도루도 할 수 있는 선수이기 때문. 따라서 그는 (포스트시즌 로스터) 고려 대상이 맞다"고 밝혔다.

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김혜성.

LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

다저스웨이는 개막 로스터를 두고 경쟁했던 알렉스 프리랜드와 김혜성이 포스트시즌 로스터 한 자리를 두고 또 다툴 것으로 바라봤다. 개막 로스터의 승자는 프리랜드였다. 다저스웨이는 프리랜드가 다저스의 현역 로스터 정리 1순위지만, 여전히 김혜성보다는 우위에 있다고 봤다.

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다저스웨이는 '김혜성은 지난 시즌 다저스의 포스트시즌 로스터에 포함됐다. 기여도는 적었다. 디비전시리즈에서 대주자로 한 차례 출전했고, 월드시리즈에서 대수비로 투입됐을 뿐 타석에는 들어서지 못했다. 프리랜드는 최근 감이 뜨겁다. 최근 7경기에서 타율 3할7푼5리, OPS 1.149를 기록하고 있다. 애초에 그를 주목받게 했던 출루 능력이 되살아나고 있다. 9월 출루율은 0.413에 이른다'고 짚었다.

장기적으로는 김혜성과 프리랜드의 경쟁이 소모적이기에 다저스가 트레이드를 고민할 수 있다고 바라봤다.

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다저스웨이는 '다저스가 두 선수 중에 한 명, 또는 둘 모두를 트레이드하지 않는 한 이 고민은 앞으로도 이어질 게 분명하다. 만약 김혜성과 프리랜드 둘 다 비시즌이 지나도 다저스에 잔류한다면, 내년에도 똑같은 주전 경쟁을 다시 치러야 할 것'이라고 내다봤다.

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com