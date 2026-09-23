2연속 콜드 성공할까?…'국대 결승타' KIA 2년 차 리드오프 중책 맡았다 [오카자키 LIVE]

박재현, 대한민국 첫 타점 주인공 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 2회말 1사 만루 상황에서 대한민국 박재현이 1타점 희생플라이를 쏘아 올리고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 김도영-김주원-박재현. '류지현호'의 리드오프가 다시 한 번 바뀌었다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 태국과 경기를 한다.

지난 21일 대만과의 경기에서 무실점 승리를 거둔 한국은 22일 홍콩을 상대로 7회 콜드게임 승리를 거뒀다.

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태국을 상대로 이기면 슈퍼라운드 진출이 확정된다.

한국은 라인업을 다시 한 번 바꿨다. 박재현(중견수)-윤동희(우익수)-김도영(지명타자)-노시환(3루수)-문보경(1루수)-문현빈(좌익수)-이재현(유격수)-김건희(포수) -정준재(2루수)순으로 선발 라인업을 구성했다.

타석 선 김도영 (서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기. 7회말 대표팀 타자 김도영이 타격을 준비하고 있다. 2026.9.17 ondol@yna.co.kr(끝)

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1차전에서는 김도영이 리드오프로 나섰다. 1차전에서는 김도영(3루수)-문현빈(좌익수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-김주원(유격수)-박준순(2루수)-조형우(포수)-박재현(우익수)-김지찬(중견수) 순으로 라인업을 짰다.

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2차전은 김주원이 1번에 배치됐다. 류지현 대표팀 감독은 "김주원이 컨디션이 좋아서 라인업 어디에 배치하는 게 좋을까라는 생각을 했다"고 설명했다.

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이번에는 박재현이 1번타자로 나서게 됐다. 1차전에서 희생플라이로 결승타의 주인공이 되기도 했다.

안타 환호하는 김주원 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 7회말 무사 주자1루상황 한국 김주원 안타를 치고 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

이날 한국은 선발투수로 오원석을 내세웠다. 올 시즌 21경기에 나와 6승7패 1홀드 평균자책점 5.92를 기록했다.

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지난 17일 고척 스카이돔에서 진행한 연습경기에서는 진땀을 뺐다. 국군체육부대와의 경기에 선발 등판해 1이닝을 던졌다. 연속 4안타를 맞으며 2실점을 했다. 그러나 이후 병살타를 이끌어내는 등 안정감을 찾는 모습을 보이기도 했다.

한국 마운드는 2경기 연속 무실점을 기록했다. 대만을 상대로는 곽빈이 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록한 뒤 조병현(2이닝 무실점)-박영현(1이닝 무실점)이 올라왔다.

홍콩전에서는 한국 최초 국제대회 퍼펙트 경기를 만들었다. 최민석이 2이닝 무실점을 한 뒤 김진욱(1이닝)-최준용(1이닝)-김영우(1이닝)-배찬승(1이닝)-성영탁(1이닝)이 차례로 등판했다.

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한편 태국은 알렉산더 클락이 선발로 나온다. 태국은 무앙카셈 나르에폰(2루수)-카야누마 유리(지명타자)-차이추아이 낫타폰(좌익수)-니투톤 퐁사톤(3루수)-부차 세타웃(우익수)-료토 유스케(포수)-사이부아캐우 피야탓(1루수)-수완나상 티탓(유격수)-웡수완 포라윗(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com