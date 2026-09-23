충격적인 조치! 오타니-베츠, 리드오프 플래툰으로 간다, "쇼헤이 타격감 10점 만점에 8~9점"

오타니 쇼헤이와 무키 베츠가 리드오프를 플래툰 방식으로 맡을 전망이다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 15일간의 공백을 딛고 복귀한다.

다저스는 계획대로 24일(이하 한국시각) 오전 11시10분 다저스타디움에서 열리는 샌디에이고 파드리스전을 앞두고 오타니를 부상자 명단(IL)서 해제하고 현역 로스터에 등록하기로 했다.

데이브 로버츠 감독은 23일 샌디에이고전을 앞두고 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "별 일이 없으면 내일 라인업에 그가 들어간다"고 밝혔다.

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그러나 오타니가 리드오프로 출전할 지는 미지수다.

로버츠 감독은 "무키가 좌투수를 상대로 어땠는지를 생각해야 한다. 또한 전체적인 라인업의 짜임새도 봐야 한다. 무키와 오타니를 번갈아 리드오프로 내야 할 것 같기는 한데, 아직 결정하지는 못했다"고 했다. 즉 무키 베츠도 리드오프로 나설 수 있다는 뜻이다.

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올시즌 주로 2번을 친 베츠는 오타니가 빠진 뒤 4경기에 1번타자로 출전해 합계 16타수 9안타(0.563), 2홈런, 6타점, 4득점을 올렸다.

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오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

로버츠 감독은 남은 5경기에서 오타니와 베츠를 플래툰으로 쓸 생각인 것으로 보인다. 즉 상대 선발이 오른손이면 오타니, 왼손이면 베츠가 리드오프로 들어가는 방식이다. 오타니가 없는 동안 다저스는 9승3패의 상승세를 이어갔다. 타선의 짜임새가 오히려 돋보였다.

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오타니는 지난 8일 신시내티 레즈전을 마치고 오른팔 이두근 통증이 재발해 다음 날 다저스 이적 후 처음으로 IL에 올랐다. 9월 들어 불과 3경기에 출전한 상태였다.

IL 기간 동안 오타니는 실전 타격을 하지는 못했다. 티배팅과 토스배팅, 트라젝트 머신 배팅 순으로 소화했다.

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오타니는 피칭 재활을 본격화했던 지난 8월 9일 이후 타격이 하락세를 타기 시작했다. IL에 오르기전까지 최근 24경기에서 타율 0.198(96타수 19안타)에 그쳤고, 삼진을 34번이나 당했다.

올시즌 성적은 타율 0.277(502타수 139안타), 30홈런, 80타점, 89득점, 11도루, OPS 0.902다. 로버츠 감독은 오타니의 타격 컨디션에 대해 "IL에 오를 때 10점 만점에 5점이었다면, 지금은 8,9점 정도"라고 했다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

한편, 다저스는 이날 사사키 로키와 앤디 파헤스를 IL에서 해제했다.

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사사키는 지난 8월 27일 애틀랜타 브레이브스전에서 오른손 중지 물집이 잡혀 다음 날 IL에 등재됐다. 올시즌 성적은 23경기, 119⅓이닝, 5승5패, 평균자책점 4.60, 117탈삼진. 만족스러운 수치는 아니지만, 부상 전에는 7경기에서는 평균자책점 2.63으로 안정세를 나타냈다. 사사키는 남은 시즌과 포스트시즌서 불펜투수로 활약한다.

로버츠 감독은 "로키가 돌아와 기쁘다. 그는 작년에 그랬던 것처럼 불펜 역할을 맡는다. 매우 도움이 될 것"이라며 기대감을 나타냈다.

파헤스는 지난달 23일 왼손 골절상을 입고 IL에 올랐다. 한 달 만에 돌아온 것이다. 그러나 이날 샌디에이고전에는 출전하지 않았다. 남은 시즌 그는 타격보다는 수비에 치중할 예정이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com