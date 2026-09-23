'태국판' 용규놀이 나왔다…10구 승부 실화? 시작부터 제대로 진땀 뺐다 [오카자키 LIVE]

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

Advertisement

Advertisement

[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 첫 타자 승부가 이렇게 힘들 줄이야.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 조별리그 B조 3차전 태국과 경기를 했다.

이날 선발투수는 오원석(KT). 올 시즌 21경기에 나와 6승7패 1홀드 평균자책점 5.92를 기록했다.

Advertisement

태국은 무앙카셈 나르에폰(2루수)-카야누마 유리(지명타자)-차이추아이 낫타폰(좌익수)-니투톤 퐁사톤(3루수)-부차 세타웃(우익수)-료토 유스케(포수)-사이부아캐우 피야탓(1루수)-수완나상 티탓(유격수)-웡수완 포라윗(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

첫 타자 승부에서 진땀을 뺐다. 초구 스트라이크를 잡은 뒤 2구째가 볼이 됐다. 3구 째는 헛스윙. 이후 집중력있는 커트가 이어졌다. 4구 연속 커트를 하면서 오원석을 괴롭혔다. 8구째로 들어온 공은 볼이 됐다. 잘 지켜보면서 선구안을 과시하기도 했다. 9구째도 파울. 결국 10구째에 끝이 났다. 방망이에 맞은 공은 2루수 정면으로 굴러갔고, 2루수 정준재가 안정적으로 포구한 뒤 1루에 던져 아웃을 시켰다.

Advertisement

이후에는 순조롭게 아웃카운트를 올렸다. 5구, 3구 삼진을 연이어 잡아내면서 이닝을 마쳤다.

Advertisement

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com