'문보물' 돌아왔구나! 잠실 크기 구장 제대로 넘겼다 [오카자키 LIVE]

시작 좋은 문보경 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 더그아웃에서 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

문보경, 홈런 직감 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 문보경(LG 트윈스)도 손맛을 봤다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 조별리그 B조 3차전 태국과 경기를 했다.

1회부터 홈런이 나왔다.

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태국 선발투수 알렉산더 클락은 110㎞ 대의 공을 던지는 투수. 프로 수준이 아닌 만큼, 제구에도 다소 어려움을 겪었다. 선두타자 박재현이 볼넷을 얻어냈고, 윤동희도 볼넷을 얻어냈다.

김도영의 타구가 투수 정면으로 향한 가운데 노시환이 뜬공으로 돌아섰다.

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타석에 선 문보경은 1B1S에서 3구째를 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 오카자키 구장은 가운데 담장까지의 거리가 126m. 좌우 담장의 거리가 99m로 한국에서 가장 큰 잠실구장과 비슷한 규모다.

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문보경은 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 타율 4할3푼8리 2홈런 11타점으로 활약했다. '문보물'이라는 별명도 붙었다. 그러나 합류 직전 허리 통증으로 컨디션 난조 우려가 있었다.

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그러나 차근차근 몸을 만들어갔고, 1루 수비 복귀는 물론 홈런까지 날리면서 다시 한 번 국제 대회 활약을 기대하게 했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com