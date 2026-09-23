'경쟁 지겹다' LAD 야수 깜짝 일본행! 주니치 드래곤스와 계약 합의…더블A 콜업 치명타→NPB서 장타력 뽐낼까

사진=다저스 네이션

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 라이언 워드를 예상 밖의 팀에 빼앗겼다. 그는 일본으로 향한다.

스포츠 일러스트레이티드는 23일(한국시각) '워드는 새로운 팀을 찾는 데 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다'며 '다저스로부터 지명 할당(DFA) 된 지 6일 만에, 일본 프로야구(NPB) 주니치 드래곤스와 계약에 합의했다'고 보도했다.

워드는 지난해 트리플A 퍼시픽 코스트 리그(PCL) MVP였다. 다저스 산하 오클라호마시티 코메츠에서 143경기에 출전해 타율 0.290, 장타율 0.557, 36홈런, 122타점을 기록하며 시즌을 마쳤다. 다저스는 2025년 11월 워드를 40인 로스터에 포함시켰다. 워드는 2026년 4월 메이저리그에 데뷔한 뒤 신인으로 20경기에 출전했다. 장타력은 메이저리그에서도 어느 정도 통했다. 워드는 55타수에서 3홈런과 2루타 4개를 기록하며 장타율 0.455를 올렸다. 하지만 워드는 17차례 삼진을 당했고, 전체 타율은 0.218에 그쳤으며 볼넷은 단 5개만 얻었다. 이 정도 성적이라면 많은 보통의 메이저리그 구단에서는 워드에게 더 기회를 줬을 수도 있다. 그러나 다저스에서는 콜업 경쟁조차 치열했기에 주어진 기회는 짧았다. 최근 오타니 쇼헤이가 부상자 명단(IL)에 오르면서, 다저스는 더블A에서 호수에 데 파울라를 콜업했다. 이로써 워드가 구단 내 선수층 순위에서 뒤로 밀렸다는 사실은 분명해졌다.

Advertisement

사진=MLB 트레이드 루머스

워드의 입장에서 보면 2019년부터 2026년까지 7년간의 프로 생활을 다저스에서 보낸 뒤 새로운 도전을 선택한 이유를 이해할 만하다. 9월에 방출된 워드는 2026년 포스트시즌에서 다저스 이외의 어떤 메이저리그 팀에서도 뛸 수 없는 상태였다. 워드가 다른 메이저리그 구단의 웨이버 클레임으로 이적하는 데 동의했어도 정규시즌을 끝으로 그의 시즌은 마감되는 것이었다. 다저스에서의 지겨운 경쟁을 뒤로하고, 꾸준한 선발 기회를 받을 수 있는 일본에 빠르게 적응하는 쪽을 택했다.

메이저리거가 일본이나 한국 등 아시아팀으로 이적한 뒤 메이저리그로 복귀하는 시나리오는 최근 늘고 있다. 워드의 장타력만 놓고 본다면 다음 시즌 NPB에서 홈런왕에도 도전할 수 있을 것이란 평가가 나온다. 워드 역시 일본에서의 성공을 토대로 다시 성공적인 메이저리그 복귀를 이뤄낼 수 있을지 관심이 집중된다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com