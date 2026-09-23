도루 1개 남았다! PCA 역대 7호 40-40 근접, 누가 MVP 1위를 주지 않겠나?

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 23일(한국시각) 마이애미 말린스전에서 3회말 2루 도루에 성공하며 시즌 39도루로 40-40에 바짝 다가섰다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]역사적 대업에 도루 1개가 남았다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 시즌 39호 도루에 성공하면서 40홈런-40도루 클럽 가입을 눈앞에 뒀다.

PCA는 23일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 마이애미 말린스와 홈경기에 리드오프 중견수로 출전해 4타수 2안타 2볼넷 1득점 1도루를 마크했다. 컵스는 연장 11회 승부 끝에 2대8로 패했다.

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PCA는 비록 안타를 치지 못했지만, 도루 1개를 추가하며 역대 7번째로 40-40 달성할 가능성을 한껏 드높였다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 23일(한국시각) 마이애미 말린스전에서 3회말 2루를 향해 달리고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

0-0이던 3회말 두 번째 타석에서 도루를 성공했다. 2사후 주자없는 가운데 PCA는 마이애미 우완 선발 잰슨 정크로부터 스트레이트 볼넷을 골라 출루했다.

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다음 타자 스즈키 세이야 타석에서 정크가 초구를 던지기 위해 셋포지션에 들어간 직후 PCA는 슬금슬금 2루로 방향을 옮기더니 재빨리 스타트를 끊고 전력질주해 2루에 도달했다. 정크가 뒤늦게 알아차리고 1루로 견제구를 던졌으나, 소용없었다.

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PCA는 0-2로 뒤진 6회말 선두타자로 나가 2루수 내야안타로 출루한 뒤 스즈키의 우전안타 때 3루까지 진루했다. 이어 마이클 부시의 1루수 땅볼 때 홈을 파고들다 런다운에 걸리는 듯했으나, 상대 1루수 데이비슨 델로스 산토스의 송구 실책을 틈타 여유있게 홈을 밟았다.

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컵스는 계속된 1사 1,3루서 이안 햅의 우전 적시타로 2-2 동점에 성공했다. PCA는 2-2의 균형이 이어지던 9회말 2사후에는 우익선상 2루타를 쳤지만, 후속타가 나오지는 않았다.

이날 현재 도루 부문서 PCA는 양 리그 합계 5위, NL에서는 워싱턴 내셔널스 나심 누녜즈(47개)에 이어 2위다. PCA의 스프린트 능력을 보자.

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PCA는 스탯캐스트의 베이스러닝 가치(value) 7로 이 부문 4위에 올라 있다. 최정상급 주루 실력과 센스를 갖고 있다는 얘기다. 올해 도루 성공률은 84.8%에 이른다. 전력 질주시 스피드는 초속 29.5피트(8.99m)로 조사 대상 560명 중 25위이고, 루간 거리인 90피트(27.43m) 스프린트는 3.77초로 12위다.

PCA. Imagn Images연합뉴스

40-40은 1988년 호세 칸세코(42홈런-40도루), 1996년 배리 본즈(42-40), 1998년 알렉스 로드리게스(42-46), 2006년 알폰소 소리아노(46-41), 2023년 로날드 아쿠냐 주니어(41-73), 그리고 2024년 오타니(54-59)가 가입한 가장 저명하고 권위있는 클럽이다.

PCA가 MVP가 될 수 있는 가장 확실한 증거다. 이제는 만장일치 여부만이 관심거리다.

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MLB.com이 22일 공개한 모의투표 결과를 보면 만장일치 가능성은 꽤 높아 보인다. 기자, 해설위원 등 전문가 38명 전부 PCA에게 NL MVP 1위표를 던졌다. LA 다저스 오타니 쇼헤이는 1위표를 한 개도 받지 못했다. 4번의 MVP를 만장일치로 이룬 오타니에게는 아이러니컬한 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com