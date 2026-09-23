슈퍼라운드 가자! 만루포 두 방→5회면 충분했다…'류지현호' 2G 연속 콜드게임 승리→조 1위 확정 '슈퍼라운드 진출' [오카자키 현장]

[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'가 전승 조 1위로 슈퍼라운드 진출에 성공했다.
류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 태국과 조별리그 3차전에서 18대1로 승리했다.
한국은 대만(5대0), 홍콩(13대0)을 제압한 뒤 태국까지 이기면서 3연승을 달렸고, 조 1위를 확정지었다.
이날 한국은 박재현(중견수)-윤동희(우익수)-김도영(지명타자)-노시환(3루수)-문보경(1루수)-문현빈(좌익수)-이재현(유격수)-김건희(포수) -정준재(2루수)순으로 선발 라인업을 구성했다.
앞선 경기에 선발로 나왔던 김주원 박준순 조형우 등이 휴식을 취했다.
태국은 무앙카셈 나르에폰(2루수)-카야누마 유리(지명타자)-차이추아이 낫타폰(좌익수)-니투톤 퐁사톤(3루수)-부차 세타웃(우익수)-료토 유스케(포수)-사이부아캐우 피야탓(1루수)-수완나상 티탓(유격수)-웡수완 포라윗(중견수)이 됐다.
지난 22일 홍콩전에서 13대0으로 7회 콜드승리를 거둔 한국은 더욱 뜨거워진 타격감을 자랑했다.
1회말부터 박재현과 윤동희가 볼넷을 골라낸 가운데 김도영의 진루타에 이어 노시환의 희생플라이가 나왔다. 이어 문보경의 투런 홈런이 터지면서 점수는 3-0이 됐다.
2회말 이재현 김건희 정준재가 안타를 치면서 이뤄진 무사 만루 상황. 박재현이 만루 홈런을 날렸다. 점수는 7-0.
3회말 1사 후 이재현이 볼넷을 얻어냈다. 김건희의 2루타가 이어졌고, 정준재 박재현의 적시타가 나왔다. 윤동희가 볼넷을 골라내면서 1사 만루가 됐고, 김도영의 3루 땅볼로 10대0으로 점수를 벌렸다.
4회말 콜드게임 요건을 만들었다. 박준순이 2루타를 치고 나갔고, 문현빈의 2루타로 2,3루가 됐다. 이재현의 좌익수 희생플라이로 한 점을 더한 가운데 김건희가 땅볼로 돌아섰지만, 정준재의 적시 2루타가 나왔다. 박재현의 볼넷에 이어 윤동희 김도영의 연속 적시타가 터졌다. 노시환이 상대 실책으로 나가면서 만루가 됐고, 박준순의 만루포가 터졌다. 점수는 18-0.
4회까지 55개의 공을 던져 1안타 8탈삼진을 잡은 오원석은 5회 배찬승에게 마운드를 넘겼다.
5회 아찔한 실수에 실책이 나왔다. 선두타자 출루 이후 삼진 두 개를 잡았지만, 이후 중견수 뜬공이 실책으로 이어졌다. 결국 1실점. 그러나 마지막 아웃카운트를 삼진으로 잡아내면서 콜드게임 승리는 유지했다.
오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com