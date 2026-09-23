슈퍼라운드 가자! 만루포 두 방→5회면 충분했다…'류지현호' 2G 연속 콜드게임 승리→조 1위 확정 '슈퍼라운드 진출' [오카자키 현장]

박재현 '최고다' (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'가 전승 조 1위로 슈퍼라운드 진출에 성공했다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 태국과 조별리그 3차전에서 18대1로 승리했다.

한국은 대만(5대0), 홍콩(13대0)을 제압한 뒤 태국까지 이기면서 3연승을 달렸고, 조 1위를 확정지었다.

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이날 한국은 박재현(중견수)-윤동희(우익수)-김도영(지명타자)-노시환(3루수)-문보경(1루수)-문현빈(좌익수)-이재현(유격수)-김건희(포수) -정준재(2루수)순으로 선발 라인업을 구성했다.

앞선 경기에 선발로 나왔던 김주원 박준순 조형우 등이 휴식을 취했다.

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태국은 무앙카셈 나르에폰(2루수)-카야누마 유리(지명타자)-차이추아이 낫타폰(좌익수)-니투톤 퐁사톤(3루수)-부차 세타웃(우익수)-료토 유스케(포수)-사이부아캐우 피야탓(1루수)-수완나상 티탓(유격수)-웡수완 포라윗(중견수)이 됐다.

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지난 22일 홍콩전에서 13대0으로 7회 콜드승리를 거둔 한국은 더욱 뜨거워진 타격감을 자랑했다.

문보경, 홈런 직감 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

'만루포' 박재현 주먹 불끈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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1회말부터 박재현과 윤동희가 볼넷을 골라낸 가운데 김도영의 진루타에 이어 노시환의 희생플라이가 나왔다. 이어 문보경의 투런 홈런이 터지면서 점수는 3-0이 됐다.

2회말 이재현 김건희 정준재가 안타를 치면서 이뤄진 무사 만루 상황. 박재현이 만루 홈런을 날렸다. 점수는 7-0.

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3회말 1사 후 이재현이 볼넷을 얻어냈다. 김건희의 2루타가 이어졌고, 정준재 박재현의 적시타가 나왔다. 윤동희가 볼넷을 골라내면서 1사 만루가 됐고, 김도영의 3루 땅볼로 10대0으로 점수를 벌렸다.

만루홈런 친 박준순 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 그라운드를 달리고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

4회말 콜드게임 요건을 만들었다. 박준순이 2루타를 치고 나갔고, 문현빈의 2루타로 2,3루가 됐다. 이재현의 좌익수 희생플라이로 한 점을 더한 가운데 김건희가 땅볼로 돌아섰지만, 정준재의 적시 2루타가 나왔다. 박재현의 볼넷에 이어 윤동희 김도영의 연속 적시타가 터졌다. 노시환이 상대 실책으로 나가면서 만루가 됐고, 박준순의 만루포가 터졌다. 점수는 18-0.

4회까지 55개의 공을 던져 1안타 8탈삼진을 잡은 오원석은 5회 배찬승에게 마운드를 넘겼다.

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5회 아찔한 실수에 실책이 나왔다. 선두타자 출루 이후 삼진 두 개를 잡았지만, 이후 중견수 뜬공이 실책으로 이어졌다. 결국 1실점. 그러나 마지막 아웃카운트를 삼진으로 잡아내면서 콜드게임 승리는 유지했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com