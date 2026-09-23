오타니 없어도 된다니까! '더블A 출신' DH, 멀티히트 타격감 과시…프리먼 3타점 폭발→LAD, 송성문의 SD 대파

호수에 데 폴라. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]송성문이 결장한 가운데 LA 다저스가 샌디에이고 파드리스를 대파했다. 오타니 쇼헤이를 대신해 더블A에서 승격한 호수에 데 폴라는 빅리그에서도 확실한 기량을 보여주고 있다.

다저스는 23일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 샌디에이고와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 7-0 대승을 거뒀다.

LA 다저스의 프레디 프리먼. AP연합뉴스

다저스의 오프너로는 브록 스튜어트가 마운드에 올랐다. 타선에는 무키 베츠(유격수), 프레디 프리먼(1루수), 윌 스미스(포수), 맥스 먼시(3루수), 카일 터커(우익수), 테오스카 에르난데스(좌익수), 데 폴라(지명타자), 앤디 파헤스(중견수), 토미 에드먼(2루수)이 섰다.

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샌디에이고는 마이클 킹이 선발로 나섰다. 타선은 페르난도 타티스 주니어(우익수), 더스틴 해리스(좌익수), 매니 마차도(3루수), 타이 프랜스(1루수), 잭슨 메릴(중견수), 오스틴 헤이즈(지명타자), 잰더 보가츠(유격수), 루이스 캄푸사노(포수), 제이크 크로넨워스(2루수)로 구성됐다.

샌디에이고 파드리스의 마이클 킹. AFP연합뉴스

다저스는 경기 내내 막강한 타선의 힘을 뽐냈다. 포스트 시즌을 앞두고, 공격력이 살아나면서 큰 기대를 모으고 있다. 다저스는 2회말부터 킹을 상대로 맹공을 퍼부었다. 에르난데스와 데 폴라의 연속 안타가 나왔고, 파헤스까지 진루하면서 만루가 만들어졌다. 에드먼이 여기서 스트레이트 볼넷을 골라내면서 다저스는 선취점을 밀어내기 득점으로 올렸다. 이어 베츠까지 볼넷으로 나가면서 또다시 밀어내기 볼넷으로 득점을 추가했다. 킹이 초반부터 흔들렸지만, 교체는 이뤄지지 않았고, 이어진 타석에서 프리먼이 좌중간을 가르는 적시타를 뽑아내면서 파헤스와 에드먼이 홈으로 들어왔다. 순식간에 4-0으로 다저스가 리드했다. 프리먼은 4회말에도 중전 적시타를 기록하면서 타점을 올렸다.

LA 다저스의 호수에 데 폴라. AP연합뉴스

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샌디에이고가 침묵하는 동안 다저스는 계속해서 점수를 쌓았다. 6회말 에드먼이 좌측 담장을 넘기는 솔로 아치를 그렸다. 7회말에는 스미스가 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 기록하면서 종지부를 찍었다. 다저스는 샌디에이고를 상대로 9회 동안 8명의 투수를 기용했고, 단 1점도 허용하지 않은채 경기를 마무리했다.

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이날 샌디에이고의 킹은 4이닝 6피안타 5자책 2볼넷으로 부진한 하루를 보냈다. 프리먼은 2안타 3타점으로 승리의 핵심이 됐다. 오타니의 자리를 대신하고 있는 데 폴라는 이날도 좋은 타격감을 보였다. 2안타 1득점으로 멀티 히트를 기록하며 오타니의 빈자리를 완벽히 메우고 있다. 8회말 자신의 마지막 타석에서는 볼넷을 골라내며 선구안 능력도 과시했다. 오타니의 복귀가 임박한 가운데 데 폴라의 입지가 어떻게 변할지도 주목할 부분이다.