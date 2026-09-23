'韓 야구' 초대형 악재 터질 뻔…김도영 그라운드를 굴렀다, "왜 거기 있었는지 모르겠지만" [오카자키 현장]

김도영 '아쉬움' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 3회말 대한민국 선두타자 김도영이 1루수 파울플라이 아웃으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 슈퍼라운드를 앞둔 '류지현호'가 초대형 악재를 맞을 뻔 했다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 태국과 조별리그 3차전에서 18대1로 승리했다.

1회말 다소 아찔했던 장면이 나왔다. 한국은 박재현(중견수)-윤동희(우익수)-김도영(지명타자)-노시환(3루수)-문보경(1루수)-문현빈(좌익수)-이재현(유격수)-김건희(포수) -정준재(2루수)순으로 선발 라인업을 구성했다.

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1회말 박재현과 윤동희가 나란히 볼넷을 얻어낸 뒤 김도영이 타석에 섰다. 김도영은 2S에서 4구째를 쳤다. 타구는 투수 앞으로 향했다.

김도영은 전력 질주를 했고, 1루에 접전 상황이 됐다. 투수의 1루 송구가 빨랐던 가운데 김도영은 1루수와 충돌을 한 뒤 그라운드를 굴렀다.

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경기를 마치고 김도영은 "일단 1루수와 부딪힌 상황이었다. 1루수가 왜 거기 있는지 모르겠지만, 정상적인 플레이를 하다가 그냥 부딪혔다"고 했다.

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다행히 큰 부상은 아니었다. 김도영은 자리를 털고 일어났고, 이후에도 세 번의 타석을 추가로 소화했다.

수비 훈련하는 김도영 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 김도영이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 훈련하고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

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2회에는 볼넷을 골라냈고, 3회에는 땅볼을 쳤다. 4회말에는 주자 1,3루에서 안타를 치면서 타격감을 올리기도 했다.

대표팀으로서는 아찔했던 장면이었다. 김도영은 올 시즌 123경기에서 타율 3할1푼 40홈런 102타점 10도루 OPS(장타율+출루율) 1.053의 성적을 기록하고 있다. 대표팀 합류를 앞두고는 이승엽을 넘어 KBO리그 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점 기록을 세우기도 했다.

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KBO리그 최고 타자로서 타선 중심을 잡고 있다. 대만과의 1차전에서는 1번타자로 출전하기도 했다. 류지현 대표팀 감독은 "가장 페이스가 좋은 김도영을 한 경기에 5번 정도 나가도록 하는게 더 경쟁력 있다고 생각했다"고 밝히기도 했다.

김도영 타격 훈련 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 김도영이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 타격 훈련을 하고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

무엇보다 몸 관리가 필요했다. 지난 9일 광주 NC 다이노스전에서 기습 번트를 시도하다 타구에 맞아 코뼈가 골절이 되기도 했다. 코에 보호대를 착용하고 훈련을 하기도 했다. 아시안게임 기간 동안 보호대가 필요한 상황이었다. 넘어지는 과정에서 코에 충격이라도 가해지면 지금까지 코를 보호했던 노력이 무용지물이 될 수도 있었다.

한국은 18대1로 태국을 제압하면서 3전 전승으로 조별예선을 통과했다. 슈퍼라운드에 진출한 한국은 24일 휴식 후 25~26일 슈퍼라운드를 한 뒤 27일 메달 결정전을 치른다는 계획이다.

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오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com