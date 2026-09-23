[오피셜] '충격' 박건우 시즌 아웃 위기, 8연패 NC 날벼락 맞았다…"왼쪽 내전근 손상, 2주 소요 예상"

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 5회 선제 솔로홈런을 날린 NC 박건우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

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[스포츠조선 김민경 기자] NC 다이노스 주축 타자 박건우가 부상으로 이탈했다. 시기상 시즌 아웃 가능성도 있다.

NC는 23일 '박건우가 왼쪽 내전근 부상으로 1군 엔트리에서 말소됐다'고 알렸다.

박건우는 22일 대구 삼성 라이온즈전에 출전했다가 6회 타석에서 타격하고 1루까지 전력질주하는 과정에서 왼쪽 내전근에 불편감을 느꼈다.

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박건우는 즉시 교체된 뒤에 인근 병원으로 이동해 검진을 받았고, MRI 검사를 진행했다. 검진 결과 왼쪽 내전근 Grade 1 근육 손상 진단을 받았다.

NC로선 날벼락이다. 막판 5강 싸움을 펼치던 6위 NC는 최근 8연패에 빠질 정도로 흐름이 좋지 않았다. 어느덧 5위 두산 베어스와는 6.5경기차까지 벌어졌다. 정규시즌 15경기밖에 남지 않은 상황에서 극복하기는 쉽지 않은 경기차다.

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 2회초 1사 1루 박건우가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 4회말 1사 1,2루 박건우가 1타점 동점타를 치고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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박건우는 올 시즌 126경기에서 타율 3할2리(431타수 130안타), 20홈런, 78타점, OPS 0.863을 기록했다. 무릎이 좋지 않아 계속 관리를 하며 뛰어야 하는 상황에서도 2017년 이후 9년 만에 20홈런 고지를 밟으며 반등에 성공했다.

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이호준 NC 감독은 주장 박민우와 함께 박건우가 베테랑으로서 젊어진 선수단을 잘 이끌고 있다고 격려했는데, 시즌을 거의 다 마쳐 가는 상황에서 부상에 발목을 잡혔다.

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NC는 일단 박건우의 시즌 내 복귀 가능성을 열어둔 상태다. 다만 팀의 5강 가능성이 완전히 소멸했을 때도 무리해서 박건우를 1군으로 부를지는 물음표다.

NC는 "박건우는 23일부터 재활군에 합류해 회복 및 재활 훈련을 진행한다. 복귀까지는 약 2주가 걸릴 것으로 예상된다. 구단은 박건우가 남은 시즌에 다시 돌아올 수 있도록 재활에 집중하며 복귀를 준비할 예정"이라고 했다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 5회 선제 솔로홈런을 날린 NC 박건우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com