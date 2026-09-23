'日 루키 최다홈런' 경쟁 재점화, 무라카미 쐐기 33호 쐐기 투런포...CHW 3연승 가을야구 매직넘버 '2'

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카가 23일(한국시각) 카우프만스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스전에서 7회초 투런홈런을 치고 들어와 동료들의 축하를 받고 있다 .AP연합뉴스

토론토 블루제이스 오카모토 가즈마. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'확률 99.3%.'

작년까지 3년 연속 100패의 굴욕을 당한 시카고 화이트삭스가 포스트시즌 진출 희망을 한껏 부풀렸다.

화이트삭스는 23일(이하 한국시각) 레이트필드에서 열린 카우프만스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스와의 원정경기에서 대포 4개를 포함해 장단 13안타와 4사구 7개를 묶어 14대11로 승리했다.

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3연승을 달린 화이트삭스는 81승76패를 마크, AL 중부지구 2위, 와일드카드 3위를 지켰다. 지구 1위 클리블랜드 가디언스와는 1경기 차이를 유지했고, 와일드카드 4위 텍사스 레인저스와의 승차는 3게임으로 벌렸다.

화이트삭스는 남은 5경기에서 2승을 보태면 포스트시즌 진출을 확정한다. 팬그래프스는 화이트삭스의 포스트시즌 진출 확률을 99.3%로 제시했다. 사실상 확정이라는 뜻이다.

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화이트삭스는 2023년(101패), 2024(121패), 2025년(102패), 3시즌 연속 100패를 당하며 125년 구단 역사상 최악의 암흑기를 보냈다. 올해도 전망이 밝지 않았지만, 지난 5월 10~15일까지 5연승을 달리며 승률 5할을 돌파한 뒤로 안정적인 레이스를 펼치며 중부지구 선두 다툼을 이어왔다.

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화이트삭스는 24~25일 캔자스시티를 마저 상대한 뒤 26~28일 NL 최약체 콜로라도 로키스를 홈으로 불러들여 시즌 최종 3연전을 치른다. 콜로라도는 이날 애리조나 다이아몬드백스에 2대7로 무릎을 꿇고 시즌 100패를 당해 2023년 이후 4년 연속 100패의 수렁에 빠졌다. 이는 1962~1965년 뉴욕 메츠 이후 처음 나온 기록이다.

화이트삭스 체이스 마이드로스가 3회초 3점포를 터뜨리고 들어와 랜달 그리칙과 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

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화이트삭스는 1회초 1사 만루서 체이스 마이드로스의 2타점 적시타로 기선을 제압한 뒤 2회 브렌튼 도일의 솔로포, 3회 마드로스의 좌중월 3점포로 6-0으로 달아나며 승리를 잡았다. 4회에는 랜달 그리칙이 3점포를 쏘아올려 9-0으로 달아났고, 7회에는 무라카미 무네타카의 우월 투런홈런으로 앞세워 11-4로 점수차를 벌렸다.

무라카미는 볼카운트 2B2S에서 우완 토니 곤솔린의 5구째 몸쪽으로 떨어지는 81.6마일 커브를 잡아당겨 우측 펜스 너머 비거리 373피트 지점에 꽂았다. 시즌 33호 홈런. 이 부문서 동료 미겔 바르가스, 토론토 블루제이스 일본인 타자 오카모도 가즈마와 공동 5위로 올라섰다. 무라카미와 오카모토는 일본인 메이저리그 데뷔 시즌 최다 홈런 경쟁을 뜨겁게 벌이고 있어 그 결과에 귀추가 주목된다.

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화이트삭스는 그리칙(4안타 3타점 4득점), 무라카미(1안타 2타점 2득점), 마이드로스(3안타 5타점 2득점)로 이어지는 3,4,5번 중심타선의 폭발력이 돋보였다.

그런데 화이트삭스 유격수 콜슨 몽고메리는 5타수 무안타 3삼진으로 침묵해 아쉬움을 남겼다. 왜냐하면 몽고메리는 메이저리그 역사상 한 시즌 최다 삼진이라는 불명예 기록에 더욱 가까워졌기 때문이다. 2009년 애리조나 마크 레이놀즈의 223삼진을 넘어설 기세다. 이날까지 시즌 219개의 삼진을 기록한 몽고메리는 남은 5경기에서 5삼진을 더 당하면 새로운 불명예 기록을 품어야 한다.

이 부문서 최다 경쟁을 벌이던 필라델피아 필리스 카일 슈와버는 같은 날 밀워키 브루어스전에서 4타수 무안타 1삼진을 기록, 시즌 216삼진으로 몽고메리와의 격차가 3개로 벌어졌다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com