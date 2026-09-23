"계획 99% 맞게 돌아갔다" 이런 순조로움 있을까! 류지현호 조 1위, 이제는 슈퍼라운드다 [오카자키 현장]

18-1 콜드게임 승 거둔 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 18-1 대승을 거둔 한국 선수들이 서로를 격려하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

입장한 한국 야구 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 한국 야구 대표팀이 입장하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 조 1위로 예선전 통과. 모든 건 계획대로 되고 있었다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 태국과 조별리그 3차전에서 18대1로 승리했다.

한국은 대만 홍콩에 이어 태국까지 이기면서 3전 전승으로 조 1위를 확정했다.

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전날(22일) 홍콩을 상대로 13대0으로 '퍼펙트 경기'를 한 한국은 이날 역시 태국을 상대로 압도적인 경기력을 뽐냈다

문보경, 1회초부터 투런 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 2사 주자 2루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

1회말 노시환의 희생플라이와 문보경의 투런 홈런이 나왔고, 2회말에는 박재현의 만루 홈런이 터졌다.

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3회말에도 3점을 더하면서 10점을 채웠다.

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이번 대회 콜드게임 규정은 5회 15점, 7회 10점 차다.

'만루포' 박재현 주먹 불끈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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4회말 콜드게임 요건을 만들었다. 이재현의 희생플라이와 정준재 윤동희 김도영의 적시타가 나왔다. 상대 실책 등으로 14-0이 됐고, 박준순이 만루 홈런을 터트리면서 18-0까지 점수를 달아났다.

5회초 배찬승이 마운드에 올라와 수비 실책 등으로 한 점을 내줬지만, 추가 실점을 하지 않으면서 한국은 콜드게임 승리를 거뒀다.

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'만루포' 경기에 쐐기 박은 박재현 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 2회말 무사 만루 한국 박재현이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 류지현 대표팀 감독은 "좋은 결과를 위해서는 좋은 과정이 필요한데 정말 순조로운 과정을 거뒀다. 이런 부분이 자연스럽게 1라운드에 나타났고, 전체적으로 선수들이 컨디션이 괜찮아서 슈퍼라운드 가서도 다양한 옵션이 생기지 않을까 싶다"고 말했다.

류 감독이 반긴 또 하나의 장면도 있다. 4회 문현빈의 2루타였다. 앞선 경기 안타를 치지 못한 채 침묵했던 문현빈이었다. 22일 호수비로 팀 퍼펙트에 기여를 했지만, 안타가 나오는 건 또 기분이 다르다. 류 감독은 "안타가 안 나오다보니 괜히 주위에서도 '문현빈, 문현빈' 한다. 격려 차 하는 이야기지만 의식할 수밖에 없다. 다행히 안타가 나와서 다음에는 편하게 하지 않을까 싶다"고 이야기했다.

4이닝 동안 8개의 삼진을 잡아내며 무실점 피칭을 한 오원석에 대해서는 "오원석 뿐 아니라 대만 경기부터 굉장히 투수진이 순조롭게 투구가 이어지고 있다. 어제(홍콩전) 경기에서도 계획대로 자연스럽게 이어졌고, 그런 것이 오늘까지 다 이어졌다. 전체적으로 컨디션이 괜찮다. 슈퍼라운드에 가서도 3일 연속 경기가 있어서 그런 부분이 컨디션을 맞춰서 결승전까지 준비해야 한다. 특정 선수에 의해서가 아닌 전체적으로 다양하게 투수를 운영할 수 있겠다는 확신을 가졌다"고 말했다.

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점수 크게 벌린 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

모든 것이 계획대로 되고 있다. 류 감독은 "대표팀을 소집하고 나름대로 감독으로서 계획했던 부분이 있다. 99% 맞게 돌아갔다. 슈퍼라운드에 준비시킨 선수가 잘 준비를 하고 있다. 순조롭게 가고 있으니 슈퍼라운드에서 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다"고 이야기했다.

홍콩전을 오후 6시30분에 치르고 태국전을 오후 12시에 치른 만큼 체력적 부담도 있을 법 했지만, 류 감독은 "국제대회에서 저녁 경기를 하고 낮 경기를 하는 건 자연스럽다. 내일 휴식일도 있다. 굉장히 좋은 휴식이 될 수 있다. 개인적으로 연습할 선수를 위해서는 또 준비를 했다"고 밝혔다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com