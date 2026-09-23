오긴 오는데, 1번은 아니라고? 복귀 임박 오타니 타순 조정 가능성 밝힌 로버츠 감독, 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스의 데이브 로버츠 감독이 오타니 쇼헤이의 타순 조정 가능성을 시사해 이유에 관심이 쏠린다.

로버츠 감독은 23일(한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 가진 샌디에이고 파드리스전을 마친 뒤 "별도의 공지가 없는 한, 오타니는 24일 선발 라인업에 포함될 것"이라고 밝혔다. 오타니는 지난 9월 8일 15일짜리 부상자 명단(IL)에 등재된 바 있다.

예고대로 오타니는 타자로만 남은 시즌 일정을 소화한다. 7월 4일 이후 선발 로테이션에서 빠졌다가 투수 복귀를 준비하는 과정에서 부상이 되려 악화됐던 게 이유다. MLB닷컴은 '오타니는 IL 등재 전 24경기에서 타율 0.198(96타수 19안타) 34삼진을 기록했다'고 지적했다.

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오타니는 24일 샌디에이고전부터 28일 샌프란시스코 자이언츠전까지 정규시즌 5경기를 치를 수 있다. IL 등재 기간 실전 투구 대신 투구 시뮬레이션인 트라젝트 머신을 이용한 타격 훈련과 주루플레이에 집중해왔다. 30일부터 시작될 포스트시즌 전까지 최대한 감각을 끌어 올려야 한다.

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그런데 오타니가 복귀전에서 1번 타순에 나서지 않을 가능성이 제기됐다. MLB닷컴은 '로버츠 감독은 1번 타순을 플래툰으로 운영하는 방향을 고려 중'이라며 '최근 40경기에서 OPS(출루율+장타율) 0.984인 무키 베츠가 좌완 선발을 상대할 때 1번으로 나서고, 오타니는 우완 투수를 상대할 때 1번 타자로 나설 수 있다고 언급했다'고 전했다. 로버츠 감독은 "전체적인 구성을 고려해봐야 한다. 아직 확정된 건 아니다"라고 말했다.

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오타니는 올 시즌 134경기 타율 0.277(502타수 139안타) 30홈런 80타점, 출루율 0.380, 장타율 0.522, OPS 0.902다. 501타석을 1번 타순에서 소화했고, 이외의 타석에 나선 건 단 1차례(5번 타자) 뿐이다.

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부상에서 회복한 타자들의 타순은 유동적이다. 핵심타자의 경우 더 많은 타석을 소화하며 타격감을 끌어 올리게 하고자 의도적으로 전진배치하는 경우도 있다. 이미 포스트시즌행을 결정 지어 잔여 경기 일정 소화에 여유가 있는 다저스라면 충분히 고민해 볼 만한 부분이다. 오타니가 포스트시즌에서 타자로 어느 정도 역할을 해줘야 한다는 점도 고려해 볼 만하다. 그러나 오타니가 IL 등재 전 부진했던 모습이나, 복귀 후 활약 여부에 물음표가 붙어 있다는 점이 로버츠 감독이 리드 오프 자리에 변화를 주는 쪽을 택하는데 영향을 준 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com