또 사사키가 마무리야? 뒷문에 1924억 헛돈 쓴 다저스 "올 가을에도 중요한 이닝 맡긴다" 로버츠

LA 다저스 사사키 로키가 23일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌디에이고 파드리스전에서 4회 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 사사키 로키가 올해도 불펜의 핵심 역할을 맡을 릴리버로 돌아왔다.

오른손 중지 물집 진단을 받고 지난달 부상자 명단에 올랐던 사사키는 23일(이하 한국시각) 복귀해 다저스타디움에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 홈경기에 구원등판했다. 4-0으로 앞선 4회초 마운드에 올라 1이닝 동안 2안타를 허용했으나, 삼진 2개를 잡아내며 무실점으로 틀어막았다. 다저스는 7대0으로 승리하고 5연승을 달렸다.

사사키가 남은 시즌과 포스트시즌서 어떻게 활용될 지 가늠할 수 있는 경기였다. 일단 중간계투로 등판했지만, 포스트시즌서는 작년처럼 마무리를 맡을 가능성이 상당히 높다.

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그는 지난해 정규시즌서 갈피를 잡지 못해 마이너리그 수업을 3개월 동안 받고 시즌 막판 돌아와 마무리로 성공적인 변신을 했다. 특히 포스트시즌서는 9경기에서 3세이브, 평균자책점 0.84를 올리며 월드시리즈 2연패를 달성하는데 큰 힘을 보탰다.

사사키 로키가 올해 포스트시즌서도 마무리로 중용될 것으로 보인다. Imagn Images연합뉴스

MLB.com은 이날 사사키의 복귀 투구에 대해 '사사키는 작년 팀의 2연패 달성 과정에서 불펜으로 자리를 옮겨 강렬한 인상을 남겼다'며 '이번 정규시즌 막판에도 다시 그 역할을 맡게 될 예정이며, 아마도 경기를 마무리하는 투수로 거론될 수 있다'고 전했다.

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이날 사사키의 복귀전서 눈에 띄는 건 직구 스피드다. 8개를 던진 포심 패스트볼은 최고 100.1마일, 평균 98.7마일을 찍었다. 평균은 시즌 평균(97.8마일)을 웃돌았다. 사사키는 경기 후 "작년에 경험을 해봤기 때문에 금세 적응할 수 있었다"고 밝혔다.

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작년 선발투수로 시행착오를 겪었던 오타니는 올해 시즌 시작부터 로테이션에 합류해 8월 IL에 오를 때까지 비교적 안정적인 레이스를 펼쳤다. 23경기에서 119⅓이닝을 투구해 5승5패, 평균자책점 4.60, 117탈삼진을 마크했다. 16번의 5이닝 이상 투구, 7번의 퀄리티스타트가 말해주 듯 이제는 제법 빅리그 선발투수다운 포스를 뿜어냈다.

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MLB.com은 '사사키는 올해 새로운 유형의 스플리터를 포함해 구종을 다양화하고 직구 구속을 끌어올리는데 성공했다. 물집 부상을 당하기 전까지 7경기에서는 평균자책점 2.63을 기록하며 메이저리그 선발투수로 뛰어난 활약을 이어갔다'고 평가했다.

다저스 잭 드라이어와 포수 윌 스미스가 승리 확정 후 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

로버츠 감독은 "그는 승리에 필요한 것이라면 무엇이든 하겠다는 자세를 보여주고 있다. 포스트시즌에서는 자신이 던지는 모든 이닝이 매우 중요하다는 걸 분명히 인식하고 있다"고 했다. 포스트시즌서 마무리로 중용할 수 있다는 의미로 해석된다.

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다저스는 8월 중순 이후 붙박이 마무리 없이 불펜을 운영하고 있다. 에드윈 디아즈는 더이상 뒷문을 맡기 어려울 정도로 불안정하다. 태너 스캇 역시 심한 기복을 보이고 있다.

디아즈는 지난 겨울 3년 6900만달러, 스캇은 2025년 1월 4년 7200만달러에 각각 FA 계약을 맺고 다저스 유니폼을 입었다. 1억4100만달러(약 1924억원)를 들여 둘을 마무리감으로 데려왔지만, 올시즌 실망스러운 피칭이 이어졌다. 디아즈는 2승2패, 7세이브, 4블론세이브, 평균자책점 9.72, 스캇은 1승6패, 23세이브, 4블론세이브, 평균자책점 2.77을 마크 중이다.

올해 연봉 80만달러(약 11억원) 불과한 사사키가 이들을 대신할 수 있다는 것이다.

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에드윈 디아즈. AFP연합뉴스

NL 서부지구 우승을 이미 확정한 다저스는 97승60패를 마크, NL 승률 싸움서 중부지구 1위 밀워키 브루어스(98승59패)에 한 게임차로 바짝 따라붙었고, 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스(92승65패)에는 5게임차로 달아났다.

다저스는 남은 5경기에서 1승을 추가하면 디비전시리즈 직행을 확정한다.

한편, 다저스타디움에는 이날 4만6066명의 팬들이 운집해 다저스는 2년 연속 관중 400만 돌파를 가시화했다. 24~25일 샌디에이고와 남은 2경기에서 6만7009명 이상이 다저스타디움을 찾으면 400만명을 넘어선다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com