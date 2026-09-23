'2G 연속 홈런' 양석환 벤치행, 왜 손아섭 선발인가…"좋은 밸런스 깨진다" 이 말에 꽂혔다

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회말 1사 두산 양석환이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "만약 오늘 같은 날 나가면 좋은 밸런스가 깨진다. 그 말이 나한테 들리더라."

김원형 두산 베어스 감독이 23일 잠실 KIA 타이거즈전에 최근 2경기 연속 홈런을 몰아친 우타 거포 양석환을 선발 라인업에서 제외했다. 베테랑 양의지의 무릎 상태가 좋지 않고, 장타를 칠 수 있는 선수가 부족한 상황에서 양석환을 뺀 배경에 관심이 쏠렸다.

KIA 우완 선발투수 아담 올러를 고려한 결정이다. 올러는 올해 리그에서 가장 구위가 좋은 외국인 투수이기도 하고, 우타자 상대 피안타율이 1할5푼8리에 불과하다. 좌타자 상대로는 2할2푼5리다.

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김 감독은 "올러가 우타자들이 치기 까다로운 점이 있다. 그래도 양석환이 어제(22일) 홈런을 쳤고 감이 좋으니까 한번 내보자는 의견을 갖고 있었다. 오늘 물론 나가서 칠 수 있고, 못 칠 수도 있지만 확률적으로 좀 떨어지고. 만약에 오늘 같은 날 나가면 좋은 밸런스가 깨진다. 그 말이 나한테 좀 들리더라. 그러면 오늘은 상대 투수를 봐서 빼주자는 데 의견이 모였다. (강)승호도 마찬가지"라고 설명했다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회말 1사 두산 양석환이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 8회말 2사 1,3루 손아섭이 1타점 적시타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

두산은 이날 정수빈(중견수)-안재석(3루수)-김민석(좌익수)-양의지(포수)-세베리노(1루수)-손아섭(지명타자)-박찬호(유격수)-오명진(2루수)-조수행(우익수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 양의지, 박찬호, 세베리노를 빼고 전원 좌타자다.

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김 감독은 손아섭을 투입한 배경과 관련해서는 "(손)아섭이가 오랜만에 선발로 나간다. 아섭이가 어느 정도 자기 역할만 해주면 되겠다고 생각하고 있다. 상위 타선의 타자들이 더 잘해 줘야 한다"고 이야기했다.

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5위 두산은 시즌 성적 66승62패5무를 기록, 4위 KIA(71승57패2무)와는 5경기차가 난다. 6위 NC 다이노스의 추격을 더 뿌리치는 동시에 4위로 한 계단 더 올라서려면 KIA와 맞대결에서 승리하는 게 중요하다.

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김 감독은 치열한 순위 싸움과 관련해 "야구라는 게 어떻게 될지 모른다. 불과 2주 전에 (NC에) 쫓겼다. 그때는 8경기차였는데 쫓기는 데 2주도 안 걸렸다. 어떻게 될지 모른다"며 끝까지 긴장을 늦추지 않겠다고 했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산이 6대1로 승리한 가운데 김원형 감독이 안타를 친 손아섭을 맞이하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com