[오피셜] 삼성 날벼락! 1위 싸움 바쁜데 최원태 이탈…"큰 부상 아니지만, 보호 차원"

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 김민경 기자] 선두 탈환을 노리는 삼성 라이온즈에 부상 악재가 찾아왔다. 선발진의 핵심인 최원태가 부상으로 쉬어 간다.

삼성은 23일 최원태를 1군 엔트리에서 말소하면서 "왼쪽 고관절에 약간의 찝힘 증상이 있어 엔트리에서 말소됐다. 큰 부상은 아니지만, 보호 차원에서 한 턴을 거르고 다음 선발 등판을 준비할 계획"이라고 알렸다.

최원태는 오는 25일 인천 SSG 랜더스전에 선발 등판할 예정이었다. 최원태가 빠지면서 삼성은 불펜 데이가 불가피해졌다.

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26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

2위 삼성은 시즌 성적 77승52패3무를 기록, 1위 KT 위즈와는 3.5경기차다. 선두를 쫓아가기 바쁜 시기인데, 3위 LG 트윈스의 막판 추격도 만만치 않다. LG는 최근 7연승을 질주하며 삼성과 2.5경기차까지 거리를 좁혔다.

최원태는 올 시즌 23경기에서 7승5패, 121⅔이닝, 115삼진, 평균자책점 4.59를 기록하고 있다. 지난 시즌을 앞두고 삼성이 4년 70억원을 안긴 기대치에는 미치지 못하고 있지만, 원태인(135⅓이닝) 아리엘 후라도(125⅔이닝) 다음으로 삼성에서 많은 이닝을 책임지고 있다.

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삼성이 최원태 공백을 어떻게 버텨내느냐에 상위권의 판도가 달라질 수도 있을 듯하다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 최원태. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com