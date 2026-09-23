'충격 끝내기패' KIA 4위 위험하나, 두산에 치명상 입었다…김규성 천금 호수비 빛 바랬다[잠실 리뷰]

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 9회말 2사 2루 두산 안재석이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 허무한 끝내기 패배를 당했다.

KIA는 23일 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 경기에서 2대3 끝내기 패했다. 4위 KIA는 3연승을 마감하고 시즌 성적 71승58패2무, 5위 두산은 2연승을 달려 시즌 성적 67승62패5무를 기록했다. 두 팀의 거리는 4경기차로 좁혀졌다.

두산은 정수빈(중견수)-안재석(3루수)-김민석(좌익수)-양의지(포수)-유니오 세베리노(1루수)-손아섭(지명타자)-박찬호(유격수)-오명진(2루수)-조수행(우익수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 잭로그.

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KIA는 김호령(중견수)-김민규(좌익수)-김선빈(2루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-한준수(지명타자)-박민(유격수)-김태군(포수)-변우혁(3루수)으로 맞섰다. 선발투수는 아담 올러.

올러는 6이닝 89구 6안타 2볼넷 3삼진 2실점 호투를 펼쳤으나 승패 없이 물러났다. 7회부터는 전상현(1이닝)-곽도규(⅔이닝)-조상우(⅓이닝)-이의리(⅔이닝 1실점)가 이어 던졌다.

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KIA가 1회초 선취점을 뽑았다. 선두타자 김호령이 좌익수 오른쪽 2루타로 물꼬를 텄다. 좌익수 김민석이 앞으로 미끄러지며 캐치하려다 공을 뒤로 빠뜨리면서 장타가 됐다. 김민규의 희생번트로 1사 3루. 김선빈의 땅볼을 3루수 안재석이 포구 실책을 저지르는 바람에 3루주자 김호령이 선취점을 올렸다.

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23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 선발 올러가 스코어를 확인하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 잭로그가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

3회초에도 선두타자 변우혁이 우익수 왼쪽 안타로 출루해 추가점의 발판을 마련했다. 1사 1루 김민규 타석 때 변우혁은 2루를 훔쳤다. 개인 통산 2호 도루. 변우혁의 허를 찌르는 도루에도 김민규는 헛스윙 삼진에 그쳤지만, 2사 2루에서 김선빈이 우익수 오른쪽 적시 2루타를 때려 2-0으로 앞서 나갔다.

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올러는 리드를 지키지 못했다. 3회말 선두타자 오명진에게 2루타를 허용했고, 조수행의 희생번트로 1사 3루가 됐다. 정수빈이 2루수 땅볼로 타점을 올려 2-1이 됐다.

5회말 2사 후에는 두산 정수빈이 좌전 안타로 동점의 발판을 마련했다. 다음 안재석 타석에서 정수빈이 2루를 훔쳤고, 안재석이 좌중간 적시타를 때려 2-2 균형을 맞췄다.

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8회말 힘겹게 실점 위기를 넘겼다. 곽도규가 1사 후 김민석과 양의지에게 연속 안타를 허용하는 바람에 2사 1, 2루 위기에 놓이자 KIA는 급히 조상우로 마운드를 교체했다. 조상우는 대타 양석환을 볼넷으로 내보내 2사 만루 위기에 놓였고, 박찬호에게 적시타를 내주는 듯했으나 유격수 김규성이 점프 캐치로 직선타로 처리하면서 팀을 위기에서 구했다.

그러나 2번의 행운은 없었다. 마무리 투수 이의리가 등판한 가운데 9회말 1사 후 강승호가 볼넷으로 출루했다. 2사 1루 안재석 타석에서 강승호가 2루를 훔치며 이의리를 흔들었고, 안재석이 우익수 앞 끝내기 안타를 날렸다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 9회를 깔끔하게 정리한 두산 이영하. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com