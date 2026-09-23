“타격 꾸준함 필요” 로버츠 말 떨어지자 멀티히트…김혜성, PS 막차 경쟁 다시 불붙었다

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[스포츠조선 박상경 기자] 마이너리그에서의 가을야구 예행 연습이 전환점이 될까.

모처럼 무력시위를 한 김혜성(LA 다저스)의 콜업 여부가 다시 주목 받고 있다. 다저스 산하 트리플A팀인 오클라호마시티 코메츠에 소속된 김혜성은 23일(한국시각) 네바다주 라스베이거스의 라스베이거스볼파크에서 열린 라스베이거스 에비에이터스(애슬레틱스 산하)와의 퍼시픽코스트리그 챔피언십 시리즈 1차전에서 멀티 히트 경기를 펼쳤다.

14년 연속 포스트시즌행을 조기 확정한 다저스의 초점은 마지막 퍼즐 맞추기에 쏠리고 있다. 그 중 김혜성과 알렉스 프리랜드가 거론되고 있다. 다저스 데이브 로버츠 감독의 발언이 발단이 됐다. 로버츠 감독은 최근 "김혜성이 휴식 주간에 이곳에 와 있을 것이다. 그는 주력이 좋고 도루를 할 수 있고, 수비에 능하다. 포스트시즌 로스터 진입 가능성에 대한 논의 대상이 될 수 있다"고 말했다. 하지만 "김혜성에게 필요한 것은 타석에서의 꾸준함이다. 나는 그의 공격력이 꾸준하지 않았다고 본다"고 지적했다. 또 "우리 입장에서 보면, 프리랜드가 보여주고 있는 타석의 질은 매우 좋다. 김혜성의 경우 꾸준하게 결과를 내는 게 중요하다. 그렇게 된다면 우리 팀에 큰 도움이 되는 선수가 될 수 있다"고 강조했다. 타격에서 유의미한 모습을 보여야 포스트시즌 한 자리도 차지할 수 있다는 의미로 해석됐다. 이 와중에 멀티히트가 터졌다.

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김혜성의 올 시즌 트리플A 성적은 85경기 타율 0.262(328타수 86안타) 3홈런 31타점, 출루율 0.330, 장타율 0.345, OPS 0.675다. 지난해(37경기 타율 0.268, 5홈런 22타점, 출루율 0.337, 장타율 0.456, OPS 0.793)와 비교하면 타격 면에서 성장했다고 보긴 어려운 측면이 있는 게 사실이다. 특히 장타율이 감소하고 삼진 숫자를 줄이지 못한 것도 아쉬운 부분이다.

이럼에도 김혜성의 포스트시즌 엔트리 진입 가능성이 거론되는 이유는 수비 때문. 유격수 뿐만 아니라 2루수 자리를 맡을 수 있고, 한때 외야로 이동해 활약하기도 했다. 경기 후반 승부처에서의 대주자, 대수비로 활용 가능하다는 게 매력적인 부분이다. 프리랜드가 타격 면에서 김혜성보다 나을 수 있지만, 포스트시즌에서 중요한 건 수비라는 점을 고려하면 로버츠 감독 입장에서 김혜성을 향한 시선을 쉽게 거둘 수 없는 측면이 있다. 지난해 포스트시즌에서 김혜성을 비슷한 롤로 활용했던 경험도 작용하고 있다.

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결국 김혜성 입장에선 타격을 살림과 동시에 강점으로 지목되는 수비와 주루에서 견고한 모습을 보여줄 필요가 있다. 라스베이거스전에서 6회말 포구 실책으로 아쉬움을 남긴 모습이 반복된다면 다저스의 시선은 자연스럽게 프리랜드 쪽으로 향할 수밖에 없다. 트리플A에서 치르는 가을야구지만, 허투루 넘길 수 없는 이유다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com