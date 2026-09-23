"방출해야 한다"던 美매체도 김하성 PS 승선 예상…6경기 무안타 → 타율 0.116인데 살아남나

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 포스트시즌 최종 엔트리에 들 것이라는 예상이 나왔다.

애틀랜타 소식을 전하는 스포츠토크ATL은 23일(한국시각) 포스트시즌 예상 로스터를 내놓았다. 김하성은 내야수 부문에 아지 알비스, 맷 올슨, 마우리시오 두반, 오스틴 라일리와 함께 이름을 올렸다. 해당 매체는 김하성이 첫 부상 복귀 후 타율이 0.068까지 떨어질 당시 김하성을 방출해야 한다고 주장해왔던 곳이다.

지난달 말부터 김하성은 두반과 함께 유격수 로테이션으로 거론돼 왔다. 월트 와이스 감독도 상대 투수 매치업을 고려해 두반을 좌익수로 쓸 때 김하성을 유격수로 내보낼 수 있다고 밝힌 바 있다. 때문에 애틀랜타가 포스트시즌행을 확정 지은 뒤 꾸준히 기회를 받는 모양새다. 17일 시카고 컵스전을 마치고 사흘 간 개점휴업 상태였으나, 21일 휴스턴 애스트로스전에 이어 23일 신시내티 레즈전에서도 선발 라인업에 포함됐다.

Advertisement

AP연합뉴스

문제는 잠시 뜨거웠던 방망이가 다시 식기 시작했다는 점. 12일 필라델피아 필리스전에서 안타를 때린 이후 6경기에서 17타수 무안타로 부진하다. 잠시 끌어 올렸던 타율이 0.116까지 떨어지면서 다시 '0할대'라는 굴욕적인 수치로 향하는 모양새다.

이럼에도 애틀랜타 입장에선 마땅한 대안이 없는 게 사실. 김하성이 오프시즌 오른손 중지 힘줄 파열로 수술대에 오른 이후, 애틀랜타는 두반을 시작으로 호르헤 마테오, 짐 자비스를 차례로 기용했다. 하지만 마테오를 내보내고 자비스를 마이너리그로 보내면서 교통 정리를 마쳤다. 샌디에이고 파드리스 시절 포스트시즌을 경험했고, 2023년 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 끼었던 김하성의 능력에 기대를 거는 눈치다.

AP연합뉴스

Advertisement

때문에 애틀랜타가 김하성의 타격감을 살려야 한다는 목소리도 나오고 있다. 애틀랜타 소식을 다루는 브레이브스투데이는 '라일리와 김하성 중 한 명은 적어도 포스트시즌 라인업에 정기적으로 들어가야 한다'고 주장했다. 두반이 외야로 나가는 상황에서 유격수 공백을 채워야 하는 김하성이 포스트시즌에서도 소위 '쉬어가는 타자'가 되어버리면, 애틀랜타의 가을야구 동력도 크게 떨어질 수밖에 없음을 지적한 것이다.

Advertisement

애틀랜타의 남은 정규시즌 일정은 5경기다. 김하성이 과연 남은 기간 침묵을 깨고 타격 반등 계기를 만들지 관심이 쏠린다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com