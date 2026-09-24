태국전에서 '용규놀이'를 보게될 줄이야…제 2의 KK도 당황했다, "뭘 던져야할 지 모르겠더라고요" [오카자키 현장]

[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] "다 커트하더라고요."
오원석(KT 위즈)은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 B조 조별예선 3차전 태국과의 경기에 선발 등판해 4이닝 1안타 무4사구 8탈삼진 무실점을 기록했다. 투구수는 55개.
'약체'로 평가되던 태국. 그러나 첫 타자부터 쉽지 않았다.
태국은 무앙카셈 나르에폰(2루수)-카야누마 유리(지명타자)-차이추아이 낫타폰(좌익수)-니투톤 퐁사톤(3루수)-부차 세타웃(우익수)-료토 유스케(포수)-사이부아캐우 피야탓(1루수)-수완나상 티탓(유격수)-웡수완 포라윗(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
선두타자 무앙카셈을 잡기 위해 10구까지 가는 승부를 펼쳐야만 했다. 무앙카셈의 집중력 있는 커트에 고전했다. 2루수 땅볼로 돌려세우면서 자존심을 지켰다. 이후 두 타자는 모두 삼진으로 잡았다.
2회초부터는 순조로웠다. 공 9개로 삼진 두 개 포함해 세 타자로 끝냈다. 3회초에는 세 타자 모두 삼진.
4회초 다시 무앙카셈과 9구의 승부를 펼치며 진땀을 뺐다. 후속타자를 유격수 땅볼로 잡아내면서 다시 쉽게 가나 싶었는데 대타로 나온 다루에게 3루타를 맞았다. 외야진이 전진 수비를 하고 있었고, 생각보다 큰 타구에 허를 찔렀다. 그러나 후속 타자 삼진으로 이닝을 마칠 수 있었다.
그사이 한국 타선은 불탔다. 만루 홈런 두 방을 포함해 18점을 몰아쳤다. 콜드게임 규정으로 15점 이상 차이가 나면 5회에 끝난다.
오원석의 역할은 4회까지였다. 5회초 배찬승에게 마운드를 넘겼고, 결국 18대1로 5회 콜드게임 승리를 완성했다. 지난 17일 국군체육부대와의 경기에서 4연속 안타를 맞으며 2실점을 했던 오원석은 이날 호투로 다시 한 번 국가대표의 자격을 증명하게 됐다.
경기를 마친 뒤 오원석은 "상대팀의 전력은 딱히 신경쓰지 않았다. 나라를 대표해서 선발투수로 나갔으니 내가 할 것에 집중해서 했던 게 좋은 투구로 이어졌다"고 밝혔다.
무앙카셈과의 진땀 뺀 두 차례 승부. 오원석은 "상대가 너무 커트를 많이 했다. 변화구면 변화구, 직구면 직구 다 커트하더라. 뭘 던져야할지 몰라 당황스러웠는데 그래도 잘 마무리돼서 다행"이라고 이야기했다.
퍼펙트를 할 수도 있었지만, 수비에 무너졌다. 투수로서는 아쉬움이 남을 법도 했다. 그러나 오원석은 "(퍼펙트를) 막 하고 싶다는 생각은 없었다. 그냥 점수만 안 주려고 했다. 3루타를 맞아 긴장감이 확 올라왔는데 다행히 실점 없이 막았다"고 했다.
한국은 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전을 한다. 26일 2차전을 한 뒤 27일에는 메달 결정전을 한다. 오원석은 "남은 경기 등판을 하게 된다면 열심히 던지고, 등판이 없다면 더그아웃에서 응원단장 역할을 하겠다"고 이야기했다.
오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com