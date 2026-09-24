태국전에서 '용규놀이'를 보게될 줄이야…제 2의 KK도 당황했다, "뭘 던져야할 지 모르겠더라고요" [오카자키 현장]

한국 선발 오원석 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 한국 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한국 선발 투수 오원석 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 1회초 한국 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] "다 커트하더라고요."

오원석(KT 위즈)은 23일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 B조 조별예선 3차전 태국과의 경기에 선발 등판해 4이닝 1안타 무4사구 8탈삼진 무실점을 기록했다. 투구수는 55개.

'약체'로 평가되던 태국. 그러나 첫 타자부터 쉽지 않았다.

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태국은 무앙카셈 나르에폰(2루수)-카야누마 유리(지명타자)-차이추아이 낫타폰(좌익수)-니투톤 퐁사톤(3루수)-부차 세타웃(우익수)-료토 유스케(포수)-사이부아캐우 피야탓(1루수)-수완나상 티탓(유격수)-웡수완 포라윗(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

선두타자 무앙카셈을 잡기 위해 10구까지 가는 승부를 펼쳐야만 했다. 무앙카셈의 집중력 있는 커트에 고전했다. 2루수 땅볼로 돌려세우면서 자존심을 지켰다. 이후 두 타자는 모두 삼진으로 잡았다.

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2회초부터는 순조로웠다. 공 9개로 삼진 두 개 포함해 세 타자로 끝냈다. 3회초에는 세 타자 모두 삼진.

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4회초 다시 무앙카셈과 9구의 승부를 펼치며 진땀을 뺐다. 후속타자를 유격수 땅볼로 잡아내면서 다시 쉽게 가나 싶었는데 대타로 나온 다루에게 3루타를 맞았다. 외야진이 전진 수비를 하고 있었고, 생각보다 큰 타구에 허를 찔렀다. 그러나 후속 타자 삼진으로 이닝을 마칠 수 있었다.

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그사이 한국 타선은 불탔다. 만루 홈런 두 방을 포함해 18점을 몰아쳤다. 콜드게임 규정으로 15점 이상 차이가 나면 5회에 끝난다.

무실점 이어가는 오원석 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회초 한국 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

오원석의 역할은 4회까지였다. 5회초 배찬승에게 마운드를 넘겼고, 결국 18대1로 5회 콜드게임 승리를 완성했다. 지난 17일 국군체육부대와의 경기에서 4연속 안타를 맞으며 2실점을 했던 오원석은 이날 호투로 다시 한 번 국가대표의 자격을 증명하게 됐다.

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경기를 마친 뒤 오원석은 "상대팀의 전력은 딱히 신경쓰지 않았다. 나라를 대표해서 선발투수로 나갔으니 내가 할 것에 집중해서 했던 게 좋은 투구로 이어졌다"고 밝혔다.

무앙카셈과의 진땀 뺀 두 차례 승부. 오원석은 "상대가 너무 커트를 많이 했다. 변화구면 변화구, 직구면 직구 다 커트하더라. 뭘 던져야할지 몰라 당황스러웠는데 그래도 잘 마무리돼서 다행"이라고 이야기했다.

퍼펙트를 할 수도 있었지만, 수비에 무너졌다. 투수로서는 아쉬움이 남을 법도 했다. 그러나 오원석은 "(퍼펙트를) 막 하고 싶다는 생각은 없었다. 그냥 점수만 안 주려고 했다. 3루타를 맞아 긴장감이 확 올라왔는데 다행히 실점 없이 막았다"고 했다.

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한국은 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전을 한다. 26일 2차전을 한 뒤 27일에는 메달 결정전을 한다. 오원석은 "남은 경기 등판을 하게 된다면 열심히 던지고, 등판이 없다면 더그아웃에서 응원단장 역할을 하겠다"고 이야기했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com