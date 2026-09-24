'부산발 태풍이…' 실익 없어도 '노 빠꾸', 한가위 순위싸움 이대로 끝? 의외의 격전지가 있다

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 무사 3루 나승엽이 1타점 역전타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[스포츠조선 정현석 기자]시즌 막바지로 접어든 2026 KBO 리그.

상위권 판도가 서서히 윤곽을 드러내고 있는 가운데, 중하위권 경쟁이 치열하다. 추석 연휴에 접어들며 시즌도 막바지에 접어들고 있지만 6·7·8위 팀들의 분위기는 사뭇 다르다. 치열한 순위 싸움이 이어지고 있다.

서둘러 가려진 5강 윤곽, 6·7·8위는 '아비규환'

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상위권에서는 선두 KT 위즈를 필두로 삼성 라이온즈, LG 트윈스, KIA 타이거즈, 두산 베어스가 가을야구 티켓을 확보해가는 모양새.

두산을 위협하던 NC 다이노스가 최근 8연패로 5게임 차 이상 멀어지며 사실상 5강 진출 팀이 가려진 상황.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 3회초 NC 천재환이 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 천재환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

이런 가운데 6위 NC와 7위 SSG 랜더스, 8위 롯데 자이언츠가 예측불허의 순위 싸움을 펼치고 있다.

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2년 연속 막판 뒤집기 가을야구를 꿈꿨던 NC가 최근 8연패 여파 속 주춤하면서 7휘 SSG과 승차가 2경기로 줄었다. 8위 롯데가 최근 5연승을 달리며 SSG를 반게임 차로 쫓고 있다.

가을야구 못 간다면… 드래프트 이득보다 무서운 현장의 현실

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때론 냉정한 득실 계산이 먼저 이뤄지기도 한다.

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차라리 순위를 내려놓고 차기 신인 드래프트에서 더 높은 지명 순번을 확보하는 것이 장기적 팀 리빌딩 측면에서 이득 아니냐는 시선이다. 내년 신인 드래프트 1라운드에 대어급 유망주들이 포진해 있는 만큼, 애매한 6위나 7위에 머무는 것보다 더 아래로 내려가 좀 더 확실한 미래 자원을 확보하는 게 낫지 않느냐는 목소리다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 타격 훈련을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

하지만 현장 사정은 전혀 다르다. '내려갈 용기'는 야구장 어디에서도 찾아볼 수 없다.

감독과 코칭스태프에게 매 경기는 '생존'이다.

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계약 기간이 얼마 남지 않았거나 성적 압박을 받는 사령탑 입장에서 "미래를 위해 순위를 포기했다"는 말은 통하지 않는다. 당장 시즌 종료 후 재신임 평가에서 단 한 계단이라도 높은 곳에 있어야 생존 가능성이 커진다.

게다가 KBO 리그에서 '순위 포기'는 극단적인 팬심 이탈을 부른다.

순위와 관계 없이 야구장을 찾는 충성 팬들이 많은 팀일수록 부담의 크기가 훨씬 더하다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회 KT 권동진에게 1타점 적시타 허용한 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

모기업 이미지와 팬들의 자존심까지 걸려 있다. 시즌 마지막까지 최선은 선택이 아니라 의무다.

추석 가을걷이가 끝나면 순위 싸움은 김이 빠질 것이라는 예상은 비껴갈 전망. 5강 내 순위 정렬은 여전이 열린 가능성이다. 마지막 자존심을 지키기 위한 중하위권의 최선은 시즌 최종전 까지 계속될 전망이다.

그만큼 상위권 팀들로서는 하위권 팀들의 매운 고춧가루 매운 맛을 볼 확률이 높아지고 있다.